傳涉于朦朧事件　男歌手突取消下周演唱會　門票機票酒店錢全賠償

范世錡近期正舉辦《熱血的笨蛋》巡迴演唱會，9日工作室突發出「18日成都站」演唱會取消通知，表示因「藝人身體原因」取消演出。



但不少網友認為他是因捲入于朦朧墜樓身亡事件而票房不佳，才取消演出。

于朦朧（微博@于朦朧）

【延伸閱讀】于朦朧｜疑似錄音檔喊「剖腹」者 聲紋比對傳與這男星99.6％吻合（點圖放大瀏覽）：

+ 17

范世錡與于朦朧什麼關係？

范世錡與于朦朧都因參加2013年選秀節目《快樂男聲》為人熟知，兩人同為北京唱區，並都闖進前十強。賽後也簽約同一家經紀公司「天娛傳媒」。而兩人後來也活躍於戲劇，于朦朧因《太子妃升職記》走紅，被封為古裝美男，范世錡則演出《畫江湖之不良人》、《可惜不是你》、《驪歌行》、《大奉打更人》等劇，雖然後續兩人未在大型影劇中直接對戲，但參與綜藝互動，外界看來就是「好兄弟」。

范世錡為何捲入于朦朧命案？

于朦朧於今年9月11日自社區大樓墜樓身亡，但其死亡原因仍被指疑點重重，其中于朦朧死前和誰聚會引發外界諸多猜測。網友根據網上流出疑似墜樓畫面、爭吵喊話錄音檔推測范世錡涉入其中，范世錡本人及其工作室日前都曾針對傳聞發聲應，表示是「捕風捉影」，呼籲停止發布、散布侮辱、誹謗言論。

【延伸閱讀】疑似「于朦朧屍檢報告」瘋傳：下體創傷 內臟挫裂 全口牙齒脱落（點圖放大瀏覽）：

+ 2

警方定調難服眾 輿論持續燒

北京警方於命案發生後10日（9/21）發公布指于朦朧死於「意外」，但而無論是大陸官方說法，抑或在之前工作室發出于母稱兒子「意外不慎墜樓」，網友仍覺得難以相信，甚至不少藝人也發聲質疑案情不單純，話題持續燒，被疑捲入事件的范世錡則至今仍陷入輿論漩渦中，包括他參演的陸劇《許我耀眼》近期正式上線，有網友便喊話抵制其作品，而其演唱會成都站取消，聲明中寫明「藝人身體健康原因，經專業醫療團隊評估和建議，不得不取消」，但仍有網友認為這並非實際原因。

演唱會取消 「票錢、機票酒店費」范世錡工作室都承擔

雖然演唱會在18日，但交通、住宿需提前確定，因此活動取消，除了退票，消費者還可能有以支付的機票、酒店錢，工作時於公告中除了門票錢全額退還，還特別提到交通、住宿退訂手續費用由工作室承擔，並向粉絲及工作人員致歉。

而粉絲則留言希望范世錡照顧好自己，期待下次再見面。

延伸閱讀：

TXT銀幕強勢回歸！VR演唱會「HEART ATTACK」爆擊心臟

牧森單戀結束 告別說不出口太無奈

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】