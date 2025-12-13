曾與李連杰湯告魯斯合作　日本得獎名導演原田真人逝世　享壽76歲

曾以演員身分與李連杰合作過電影「霍元甲」的日本名導原田真人（Harada Masato），於8日逝世，享壽76歲，死因目前尚待確認。



原田眞人出身於靜岡縣，他先擔任電影評論家，隨後於1979年以導演身份出道，曾執導過役所廣司主演的《神風72小時》以及《金融腐蝕列島：咒縛》等社會派作品的日本電影。

日本名導原田真人（X@helldogs_movie）

還有Netflix《HELL DOGS：竹之家》、木村拓哉《檢方的罪人》 點圖看更多原田真人的作品：

+ 17

另外，他也曾以「超越巔峰」獲得了日本電影學院獎（日本アカデミー賞）10個部門的優秀獎。

近年來，他仍持續活躍於影壇，執導了多部重要作品，包括木村拓哉主演《檢方的罪人》，還有《日本最長的一天》。

除此之外，他也以演員身分參演國際大片《最後武士The Last Samurai》（湯告魯斯主演）的演出。

延伸閱讀：

日劇天王突然回春！名醫一看便知「差在這部位」

被木村拓哉摸頭殺教拳擊 美少女山田杏奈《邁向未來》放光芒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】