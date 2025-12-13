日本41歲動作演員望月祐治逝世　曾演《刀劍亂舞》　傳腦出血死亡

日本41歲動作演員望月祐治擁有許多作品。除了舞台劇《帥哥戰國》系列、音樂劇《刀劍亂舞～花影搖曳砥水～》系列以外，擅長動作戲的他也曾參與大河劇《致光之君》製作，未料公司12月11日竟證實望月祐治已在11月初驟逝，讓許多影迷哀嘆。



望月祐治11月初過世 公司難置信失去戰友

望月祐治所屬公司「PUMP×EARTH」11日發出公告，表示望月祐治已經在11月上旬與世長辭，最後一篇發文則停留在10月底。

望月祐治（圖左，X@mocchi0218）

網路傳言望月祐治是因腦出血過世，但並未獲得官方證實。對於失去了一直以來一起奮戰的藝人，公司難以置信，但也感謝生前照顧望月祐治的各界人士。望月祐治的葬禮將低調舉辦，僅開放親友參與，最後也希望他能一路好走。

望月祐治主要作品有舞台劇《帥哥戰國》系列、音樂劇《刀劍亂舞～花影搖曳砥水～》、《最遊記歌劇傳》等。擅長動作戲與日本傳統「殺陣」的他，更以動作戲工作人員身分參與大河劇《致光之君》，此外還參與電視劇《奪愛之夏》、《那一年我們談的那場戀愛》等作品。

