童星出身男星25歲驟逝　演漫畫真人版電影走紅　原作者揭最後對話

馬來西亞童星出身男星葉子誠（本名：葉子城）於12月8日驟然離世，得年25歲。他因出演漫畫改編電影《哥妹倆之驚歷48》中角色「果果」而走紅，噩耗傳出後震驚當地演藝圈。



葉子誠年紀輕輕逝世，引發外界眾多關注。《哥妹倆之驚歷48》原著作者徐有利於臉書悲痛證實消息，透露：

他是因病離開的。

並形容自己的心「難以接受」，直言「走得太突然」。

童星出身葉子誠於12月8日驟然離世，得年25歲。（徐有利@FB）

更多葉子誠的劇照和生活照：

+ 9

徐有利翻出與葉子誠最後一次對話，是在2022年，他當時正準備接受重大心臟手術，而葉子誠主動傳來祝福訊息。他回憶當時還打趣問葉子誠「發育了沒」，對方幽默回答：「我也想發育啊」，兩人互動如家人般溫暖，沒想到該對話竟成為雙方最後聯繫。

葉子誠當時留下的訊息為：

有利叔叔，祝你早日康復。

如今讀來格外令人鼻酸。徐有利表示，《哥妹倆之驚歷48》距今已10年，他與葉子誠見面不多，但緣分深刻，「如今你才25歲……天妒英才。」他感性悼念：

你是可愛、善良的孩子。你永遠是叔叔心中的真人版果果。

【延伸閱讀】選美出身女星患大腸癌3年病逝 邊抗癌邊繼續拍戲 家屬低調治喪（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

凱特溫斯蕾女兒首挑大樑！「腓尼基計劃」表現大將之風

古天樂對軋劉冠廷！兩人鬥智鬥狠較勁 互相瘋狂大嗆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】