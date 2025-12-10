童星出身男星25歲驟逝 演漫畫真人版電影走紅 原作者揭最後對話
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
馬來西亞童星出身男星葉子誠（本名：葉子城）於12月8日驟然離世，得年25歲。他因出演漫畫改編電影《哥妹倆之驚歷48》中角色「果果」而走紅，噩耗傳出後震驚當地演藝圈。
葉子誠年紀輕輕逝世，引發外界眾多關注。《哥妹倆之驚歷48》原著作者徐有利於臉書悲痛證實消息，透露：
他是因病離開的。
並形容自己的心「難以接受」，直言「走得太突然」。
更多葉子誠的劇照和生活照：
+9
徐有利翻出與葉子誠最後一次對話，是在2022年，他當時正準備接受重大心臟手術，而葉子誠主動傳來祝福訊息。他回憶當時還打趣問葉子誠「發育了沒」，對方幽默回答：「我也想發育啊」，兩人互動如家人般溫暖，沒想到該對話竟成為雙方最後聯繫。
葉子誠當時留下的訊息為：
有利叔叔，祝你早日康復。
如今讀來格外令人鼻酸。徐有利表示，《哥妹倆之驚歷48》距今已10年，他與葉子誠見面不多，但緣分深刻，「如今你才25歲……天妒英才。」他感性悼念：
你是可愛、善良的孩子。你永遠是叔叔心中的真人版果果。
【延伸閱讀】選美出身女星患大腸癌3年病逝 邊抗癌邊繼續拍戲 家屬低調治喪（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
雷鬼樂壇巨星Jimmy Cliff逝世 享壽81歲 常借歌曲反戰提倡公義黃志明車禍去世震驚馬來西亞娛樂圈 家屬哀痛發文：願永恆中安息電視台知名男主播驚爆猝死家中 法醫揭體內藏「劇毒」死因極可疑畢彼特祖莉離婚後官司未完 畢佬求償2.7億 下周公聽料攻防持續
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】