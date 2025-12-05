選美出身女星患大腸癌3年病逝　邊抗癌邊繼續拍戲　家屬低調治喪

日本資深女星中島裕過去曾被選為太平洋小姐的日本代表，1973年以經典男星梅宮辰夫主演作品《夜之歌謡系列 女之路》出道，以此榮獲新人獎，打開新路。



縱橫影劇圈多年，沒想到3年前中島裕罹患大腸癌，雖然治療期間持續活動，卻仍在11月27日過世，享壽73歲。

中島裕（Facebook@昭和の想い出）

綜合日本媒體報導，中島裕3年前罹患大腸癌，接受手術後邊治療邊繼續演藝圈活動，甚至2025年7月6日還出席電影《卡車混球：你給我閉嘴》（暫譯）上映50週年的紀念活動。

由於該部電影對她來說有獨特意義，中島裕更登台致詞，也跟電影主題曲的作曲家一同演唱主題曲。未料11月27日晚間11點15分病逝神奈川縣的家中，家屬將低調舉辦葬禮，僅由親友弔唁。

中島裕1973年以電影《夜之歌謡系列 女之路》出道，同年榮獲日本電影製片人協會新人獎、隔年1974年再奪電影日本Elan d'or Awards的新人獎，開始展露頭角。1970年代她與經典男星千葉真一多次合作，還擔任菅原文太主演電影《卡車混球：你給我閉嘴》的第一代女主角，還活躍於電視劇。

中島裕（中）3年前罹患大腸癌，今年7月出席演藝圈活動時身形消瘦。（shin_bungeiza@X）

