優獸大都會2票房強勢突破13億美元　近一半票房來自中國內地

日前《優獸大都會2》傳來報捷，全球票房強勢突破13億美元大關，成功榮登本年度荷里活電影的票房冠軍寶座。據統計數據顯示，該片能取得如此驕人成績，中國內地市場可謂居功至偉，貢獻了接近一半的全球票房收入。



美國業內人士直言：「中國依然是目前世界上最重要、最具影響力的電影市場之一。」並指出《優獸大都會2》是一個極具參考價值的典型案例。（《優獸大都會》電影劇照）

優獸大都會2票房突破13億美元

美國業內人士直言：「中國依然是目前世界上最重要、最具影響力的電影市場之一。」並指出《優獸大都會2》是一個極具參考價值的典型案例，足以證明一部電影在中國票房的成敗，絕對有能力重塑其在全球的命運，荷里活片商必須重新審視並高度重視中國市場。

12月21日《優獸大都會2》中國內地票房超過38億元人民幣，迪士尼官方微博發文慶祝。（微博＠迪士尼電影）

截至12月22日，該片的全球累積票房已達13.61億美元。當中，中國內地票房勁收5.4億美元（約38.12億元人民幣），佔整體票房高達42.4%；相比之下，北美市場僅錄得2.828億美元。中國內地不單遠超北美，更一舉躍升為該片的全球最大票倉。雖然這一比例未嚴格達到50%，但此震撼數據已足以顛覆荷里活長久以來以「北美主導」的傳統票房格局。

截至12月22日為止，《優獸大都會2》的全球累積票房已達13.61億美元。當中，中國內地票房勁收5.4億美元（約38.12億元人民幣），佔整體票房高達42.4%，相比之下，北美市場僅錄得2.828億美元。（網上圖片）

優獸大都會2創下中國內地票房記錄

自《優獸大都會2》在中國內地上畫以來，便勢如破竹，接連創下多項票房神話。其開畫首周票房已錄得驚人的2.99億美元（約合人民幣20億元），直接超越北美成為全球第一大票倉；電影上映短短26天，《優獸大都會2》票房便衝破38億元人民幣，暫列中國內地影史票房榜第13位，動畫影史票房榜第3位。值得註意的是，《優獸大都會》以15.4億元人民幣的票房成績，位列該動畫榜單第8位。

自《優獸大都會2》在中國內地上畫以來短短26天，票房便衝破38億元人民幣，暫列中國內地影史票房榜第13位，動畫影史票房榜第3位。（網上圖片）

更令人咋舌的是，該片曾創下單日票房峰值達7.38億元人民幣的紀錄，成功打破《復仇者聯盟4》的舊績，創下內地非春節檔期的最高單日票房紀錄。有博主預測《優獸大都會2》有望衝擊40億元人民幣票房，成為中國內地首部非超級英雄類破40億進口片。