尋秦記丨嫪毐原來係巨根男　可以轉動馬車輪　囂張自認秦始皇義父

《尋秦記》將於2025年12月31日登上大銀幕，電影版劇情和電視版《尋秦記》相隔24年，如今故事再有推進，2001年的大部分原班人馬都有在電影中亮相，不過獨缺飾演連晉及嫪毐的江華，多少帶點美中不足。那麼今天就帶觀眾重新認識一下，歷史上的嫪毐究竟是怎麼樣的一個人呢？



江華認為《尋秦記》能成為觀眾心中經典已很足夠，就其角色而言，他找不到重拍的意義。（資料圖片）

《尋秦記》與歷史嫪毐對比

据《史记》记载，嫪毐是個巨根（陰莖很大）的男子，甚至可以用生殖器轉動桐木馬車輪。他以假宦官的身份成為太后趙姬的男寵，仗勢獲封長信侯，權傾朝野，甚至妄稱秦始皇的「假父」（義父）。最終嫪毐因發動政變失敗，遭秦始皇處以車裂極刑並夷三族。千百年來，他始終被視為靠色相上位、禍亂朝綱的典型反面教材。

（《尋秦記》劇照）

電視版《尋秦記》中的嫪毐

嫪毐在電視劇中有兩位扮演者，前期的扮演者是陳榮峻，那時的他被人尊稱為左手神劍劍客，後來被習得左手劍法的連晉（江華飾）殺害並盜用身份。

陳榮峻扮演的嫪毐（《尋秦記》劇照）

江華冒充的嫪毐曾與趙盤（林峯飾）合謀刺殺呂不韋（郭峰飾），但事敗後被呂不韋下令在監獄接受閹割並被廢掉武功。隨後試圖謀害並追殺趙盤，但最後因謀反及與太后朱姬（姚瑩瑩飾）通姦被趙盤所殺。

談到不參與《尋秦記》電影的原因，江華說：「連晉也好，嫪毐也好，死咗啦喎，仲再出現？咁佢都有啲死咗可以再出現嘅，但我覺得冇需要。」（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》與歷史對比

身份不同

《尋秦記》：電視劇在設定了一個配角「真嫪毐」（一個左手劍客，生性猥瑣，陳榮峻飾演）。連晉（江華飾）趙國權臣趙穆門下的第一劍客，身手不凡，但被項少龍（古天樂飾）廢了右手。連晉為了學習左手劍法，不惜將愛人烏廷芳（宣萱飾）獻給真嫪毐凌辱。學成後，連晉殺了真嫪毐，這才頂替了他的名字去秦國。

歷史：歷史上只有一個嫪毐，當時他是呂不韋的門客，因為性能力出眾而被招人宮中。

（《尋秦記》劇照）

成名技能不同

《尋秦記》：江華飾演的嫪毐（連晉）是個劍術高超、善於權謀的野心家，在他被項少龍廢掉右手後，向真正的「嫪毐」學習了左手劍法，學成後殺死了嫪毐並冒充其身份前往秦國。

歷史：史書（如《史記·呂不韋列傳》）記載嫪毐最著名的特徵是性能力極強。為了取悅太后，呂不韋曾讓嫪毐表演「以其陰關桐輪而行」（用生殖器轉動桐木馬車輪），以此傳名入宮。

（《尋秦記》劇照）

入宮原因不同

《尋秦記》：電視劇中的嫪毐（江華飾演的）是個劍術高超、善於權謀的野心家，入宮目的是為了權力及向項少龍復仇。後來因合謀刺殺呂不韋事敗，被呂不韋下令在監獄接受閹割並被廢掉武功。

歷史：《史記·呂不韋列傳》記載嫪毐最著名的特徵是性能力極強，呂不韋為了擺脫太后（趙姬）的糾纏，發現嫪毐性能力異於常人後，將其偽裝成太監獻給太后淫樂。當時呂不韋教太后買通執刑官，只是拔掉了嫪毐的鬍鬚和眉毛，假裝他受了宮刑（腐刑），從而讓他以宦官身分混入後宮。

（《尋秦記》劇照）

與太后的關係不同

《尋秦記》：劇中連晉（嫪毐）最初是為了利用太后朱姬上位，甚至為了權力不惜犧牲自尊。雖然劇中刪去了露骨的「轉車輪」情節，但他也利用美色迷惑太后朱姬（姚瑩瑩飾），以此在秦國政壇立足。但他對朱姬的感情線處理得較為複雜，既有利用，又在後期似乎也生出一絲相依為命的悲涼感。

歷史：史實中太后對嫪毐極其寵愛，兩人私通生下兩子。嫪毐依靠太后的寵信被封為「長信侯」，權傾朝野，甚至自稱為秦王嬴政的「假父」（乾爹）。

（《尋秦記》劇照）

結局不同

《尋秦記》：劇中嫪毐發動叛亂，與秦始皇（林峯飾）正面對決。雖然後來大勢已去，但他展現了劍客的最後尊嚴，最終因謀反及與朱姬通姦被秦始皇親手殺死。

歷史：史實中嫪毐因酒後失言自稱「假父」且被告發並非真太監，遂發動叛亂（蘄年宮之變）。失敗後，秦始皇將其車裂（五馬分屍），他與太后的兩個私生子也被裝在布袋裡摔死，而太后則被秦始皇幽禁在後宮中，一直到死去都沒有被原諒。