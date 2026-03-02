張藝謀電影新作《驚蟄無聲》於港澳公映　內地票房已超十億人民幣

《驚蟄無聲》由國家安全部指導創作，英皇電影聯合投資出品及榮譽發行，由大導演張藝謀執導2月28日已於港澳戲院震撼上映，掀起馬年最強話題熱潮！電影憑藉緊湊劇情、層層反轉的懸疑佈局，自內地上映以來口碑與票房齊飛，成為近期最受矚目的話題之作。



《驚蟄無聲》由英皇電影聯合投資出品及榮譽發行。（公關提供）

《驚蟄無聲》強大演員陣容

電影雲集強大演員陣容，易烊千璽、朱一龍領銜主演，宋佳領銜主演，雷佳音、楊冪 及林博洋主演，張譯友情出演，劉詩詩及劉耀文特別出演。劇情以一宗看似平常卻暗藏巨大陰謀的案件為引子，牽出一場關乎國家安全的驚天危機。故事圍繞情報戰線上無名英雄的生死博弈，在暗流湧動的城市中，各方勢力角力交鋒。主角在敵暗我明的險境中抽絲剝繭，步步逼近真相，卻亦陷入信任與背叛的重重迷霧。影片不僅呈現連場緊張對決與驚心動魄的行動場面，更細膩描繪隱蔽戰線人員背負的壓力與抉擇，在無聲處聽驚雷，進退兩難。

電影《驚蟄無聲》雲集強大演員陣容。（微博@電影驚蟄無聲官微）

內地票房突破10億人民幣

截至最新統計，《驚蟄無聲》於內地農曆新年檔上映後至今，票房已突破10億人民幣，當中更連續4天錄得單日過億票房，一舉成為中國影史春節檔犯罪片票房冠軍，氣勢如虹！

《驚蟄無聲》內地票房突破10億人民幣。（微博@電影驚蟄無聲官微）

《驚蟄無聲》獲楊受成力薦

香港日前亦特別舉辦口碑優先場，除英皇集團主席楊受成博士及夫人外， 亦邀請一眾藝人在場欣賞，包括何珮瑜、楊天宇、黎展峯、冼色麗、劉若寶、黎峻、鄭嘉欣，以及 SULIS的 Jonathan和 Logout、 The Lemon Ones的 Bobo和 Jero、 田啟文、 張彥博、吳沚默等。 楊受成博士特別提到：「《驚蟄無聲》卡士強勁，電影更是由國家安全部指導創作 ，內容真實刺激精彩絕倫，是極高水準的犯罪懸疑劇情鉅製，我個人非常推薦。」

映後不少嘉賓大讚電影節奏明快、張力十足，「全程無冷場，每個細節都可能是伏筆」、「劇情多次反轉，結局震撼」、「年度必看懸疑力作」、「既有大片格局，也有細膩情感」。

香港日前舉辦優先場，除英皇集團主席楊受成博士及夫人外， 亦邀請一眾藝人在場欣賞。（公關提供）

港澳各大院線熱映中

《驚蟄無聲》以高規格製作打造震撼視聽體驗，既有緊張刺激的動作場面，亦有耐人尋味的人性刻畫，成功將國家安全題材融入商業類型片框架之中，兼具觀賞性與思考性。電影現已於港澳各大戲院上映，英皇電影、銀都機構聯合港澳發行，誠邀觀眾入場感受這場大銀幕下張力逼人的驚心對決。