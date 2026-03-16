奧斯卡2026｜《穿Prada的惡魔》女魔頭頒獎「無視」安妮夏菲維
撰文：聯合新聞網
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【Anne Hathaway／Anna Wintour】第98屆奧斯卡金像獎典禮星光熠熠，其中經典電影《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)劇組驚喜重聚更掀起全場高潮。
曾在片中飾演菜鳥助理「小安」的安妮夏菲維（Anne Hathaway），與時尚女魔頭原型、安娜溫特（Anna Wintour）一同上台頒發「最佳服裝設計獎」，一瞬間好像回到電影中。
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台上兩人的互動也充滿戲劇效果。安妮夏菲維著問：
安娜，我有點好奇，你覺得我今晚的裙子怎麼樣？
沒想到溫特依舊維持招牌墨鏡與冷靜表情，停頓片刻後直接跳過問題，淡淡回應：
……今晚入圍這個獎項的是——
這段「完美復刻女魔頭氣場」的反應讓台下與網友瞬間笑翻，不少人直呼根本像是《穿Prada的惡魔》現場版，也讓這段互動成為本屆奧斯卡典禮最有趣的瞬間之一。
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