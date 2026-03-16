奧斯卡2026｜《穿Prada的惡魔》女魔頭頒獎「無視」安妮夏菲維

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

【Anne Hathaway／Anna Wintour】第98屆奧斯卡金像獎典禮星光熠熠，其中經典電影《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)劇組驚喜重聚更掀起全場高潮。

曾在片中飾演菜鳥助理「小安」的安妮夏菲維（Anne Hathaway），與時尚女魔頭原型、安娜溫特（Anna Wintour）一同上台頒發「最佳服裝設計獎」，一瞬間好像回到電影中。

《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)劇組驚喜重聚，Anne Hathaway和女魔頭原型Anna Wintour奧斯卡頒獎。（GettyImages）

更多Anne Hathaway和Anna Wintour奧斯卡照片：

+14

台上兩人的互動也充滿戲劇效果。安妮夏菲維著問：

安娜，我有點好奇，你覺得我今晚的裙子怎麼樣？
奧斯卡2026︱謝茜畢克萊封后感謝老公　「願意與你生20000個BB」奧斯卡2026︱美國隊長Iron Man驚喜合體　攞丁字褲台上「耍花槍」

沒想到溫特依舊維持招牌墨鏡與冷靜表情，停頓片刻後直接跳過問題，淡淡回應：

……今晚入圍這個獎項的是——

這段「完美復刻女魔頭氣場」的反應讓台下與網友瞬間笑翻，不少人直呼根本像是《穿Prada的惡魔》現場版，也讓這段互動成為本屆奧斯卡典禮最有趣的瞬間之一。

【延伸閱讀】奧斯卡2026紅地氈︱「里安納度女兒」性感低胸　妮歌潔曼回春20年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+21
奧斯卡2026︱米高B佐敦封帝　點名歷代黑人影帝︰榮幸與你們並列奧斯卡2026｜75歲Amy Madigan終獲獎　曾嘆年長女演員演出機會少奧斯卡2026︱《Kpop獵魔女團》屢創紀錄　連奪最佳動畫及歌曲獎

延伸閱讀：

安海瑟薇慘遭「無端被黑」感謝10年前「星際效應」暖舉

2026奧斯卡／西恩潘後勢崛起奪男配角獎！喜迎生涯第3座小金人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

Anne Hathawa安妮夏菲維
奧斯卡
Anna Wintour
外國娛圈消息
聯合新聞網