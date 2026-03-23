梁詠琪勇奪APUC卓越演員大獎　外語觀眾大讚《逆轉上半場》熱血

Gigi梁詠琪日前應芝加哥電影節第20屆亞洲躍動影展邀請，連同導演黃柏基帶同電影《逆轉上半場》到達美國芝加哥，為電影節頭炮擔任開幕電影及領受「卓越演員大獎」，為影展揭開序幕。



梁詠琪與導演黃柏基帶電影《逆轉上半場》到達美國芝加哥。(公關提供)

同場出席的還有新加坡電影《好孩子》導演王國燊及主角許瑞奇、韓國電影《破片》導演金成潤及主角吳嘉勳、以及日本電影《幻犬誑貓》導演森垣侑大。

眾多電影共同出席影展。（公關提供）

梁詠琪榮獲「卓越演員大獎」

這次Gigi榮獲亞洲躍動影展「卓越演員大獎」Extraordinary Actors Award，Gigi表示：「非常感謝大會給我這個卓越演員大獎，很開心得到大家的肯定。《逆轉上半場》是一部很值得推廣的勵志電影，看到現時各個地方的電影業都不容易，我們才要更加倍的努力，好好拍電影，抱著電影中的金句「只要一日唔認輸，就一日都未輸」的奮鬥精神，繼續為香港電影出一分力。」

梁詠琪榮獲「卓越演員大獎」。（公關提供）

《逆轉上半場》大展正能量

對於能將《逆轉上半場》帶到芝加哥，導演黃柏基及Gigi均感到十分榮幸，「在電影業不景氣的情況下，能夠將這部充滿希望及正能量的電影帶到外地，除了是推廣著我們的香港電影，更希望為觀眾在生活中注入新的能量。」

《逆轉上半場》展現正能量。（公關提供）

《逆轉上半場》獲觀眾高度評價

電影播放現場，除了華語觀眾外，更有不少外語觀眾入場觀看，其中一位觀眾更驚訝分享：「我需要一邊看中文字幕一邊看電影，本來我已經做好我會睡着的準備，但我並沒有，反而看得非常投入，劇情牽動了我的情緒，這是一部非常熱血並值得入場觀看的電影！」對於觀眾們正面的反饋，導演和Gigi 都感到對香港電影來說，意義非凡，更承諾觀眾日後會拍更多的電影，希望能再帶到芝加哥與大家分享。