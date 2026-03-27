《蠱降》大馬上映即破百萬創紀錄　姜皓文親歷泰國降頭師傅施法

演員姜皓文（黑仔）與泰國女星Kao Supassara Thanachat、馬來西亞演員 Bront Palarae、Yumi 黃詩棋、賴宏恩、新加坡演員容啓航及馬一朵出演跨國驚悚電影《蠱降》，集結香港、泰國、馬來西亞及新加坡演員陣容，被喻為一部集合各種降頭傳說的「降頭百科全書」式驚悚電影。

一眾演員出席首映禮。（公關提供）

一週狂掃馬幣300萬票房創紀錄

日前於馬來西亞檳城和吉隆坡舉行發佈會和首映禮，並於上映翌日即宣告票房捷報，累積了馬幣100 萬票房，成為馬來西亞史上最快破百萬的本土中文降頭電影，上映一周突破馬幣300萬票房，榮登馬來西亞史上最高票房的本土中文降頭電影，電影在馬來西亞，新加坡同步上映，台灣亦即將上映。

《蠱降》檳城首映禮。（公關提供）

姜皓文親訪泰國降頭師傅

今次飾演降頭師的黑仔表示：「我覺得降頭題材嘅電影，好耐無喺市面上同觀眾見面，以我所知，好多觀眾都好想睇番呢嗰題材嘅電影！」開拍電影前，他跟劇組親訪泰國的降頭師傅，認識降頭術的種類、術語和解降的方式，學習施法手勢和手語用於拍攝，降頭師傅坦言不會教授他真實的手法，免得有不好的事情發生。

《蠱降》姜皓文飾演降頭師。（公關提供）

黑仔透過這次學習，認識降頭的故事，大家會偏向覺得降頭是一種令人毛骨悚然和害人的事，但降頭師傅表明很多都是幫助人為主，正如電影所說，降頭是一把雙刃劍，當你拿著時，想要害人還是幫人，但當你傷人的時候，也得考慮是否會傷到自己，這取決於一種心態而形成的。降頭師傅透露只要你有正能量和開朗的人比較不容易中降頭，反而負能量和氣色低沈的人會比較容易中降頭。

姜皓文挑戰泰文國語雙重壓力

黑仔因飾演一名泰國華人，整部電影有大量泰文及國語對白，感到壓力大的他說︰「因為唔喺用母語廣東話演出，成部戲喺國語同泰文演出，拍攝之前要學習，最難學泰文，我要喺香港拍戲，要一直靠視像同泰文老師上堂。」

姜皓文拍攝《蠱降》挑戰泰文國語。（《蠱降》劇照）

拍攝現場驚現「神蹟」

拍攝電影期間，黑仔感到身上有一種無形的能量，給予他很大信心，事緣於泰國見師傅時，師傅點名讓他伸出手，想把液體藥水倒在他手上，但當藥水倒在地上會產生黃色溶化氣泡，嚇得身邊的人都勸阻，但他心中感受到一種能量告訴他對師傅有信心，很自然把手給師傅，藥水經過他手時，只感受到一股暖流，十分奇妙。

戲院見面會（公關提供）

《蠱降》調查集體中降真相

《蠱降》故事圍繞一宗神秘的「學生集體降頭事件」展開。泰國記者 Fon 為調查這宗多年前的詭異案件，遇上四名前往泰國進行靈異探險的 Youtuber —— 晨信、威康、Potato 與薇恩。然而四人回國後卻陸續被怪事纏身，其中威康更離奇死亡。Fon 懷疑他們遭人下了降頭，於是找來白巫師協助解降，並一步步逼近隱藏在黑暗中的真相。

《蠱降》由 Mega Films Distribution 出品，琅特娛樂、袋鼠影視製作、雙棲影視、King Kong Media、Clover Films、Think Media 和新聯濱聯合出品，Infinity Picture 與袋鼠影視製作，馬來西亞通訊部與 FINAS 為支持單位，並由 Mega Films Distribution 發行。