金牌製片人陳永雄涉捲款失蹤　《周處除三害》數億分紅下落不明

曾參與製作《無雙》、《風林火山》等大作的香港資深製片人陳永雄，近日遭台灣金牌監製李烈公開指控。據台灣傳媒稱，李烈旗下「一種態度」電影公司與陳永雄合作電影《周處除三害》大獲全勝，內地票房狂收逾6.6億人民幣（約7.57億港元），惟陳永雄被指：中國發行方已將應得款項「近全數」交給陳永雄所屬的公司，但台灣出品方卻只拿到20%的分紅，其餘款項不知去向。目前陳永雄已切斷所有聯繫，行蹤成謎。

香港製片人陳永雄遭台灣監製指控捲款潛逃。（微博＠電影周處除三害官方微博）

《周虚除三害》監製李烈日前發出聲明指控陈永雄。（FB＠台北電影節）

陳永雄被指控在收取中國發行方近乎全额的應付款项後，並未交付給台湾的製作公司舆出品方。（小紅書@青年短片競賽2026）

案外案《陽光女子》分紅疑人間蒸發

正當《周處除三害》一案鬧得沸沸揚揚之際，一波未平一波又起。據台媒報導，股東追查發現，陳永雄的惡行恐不止於此。陳永雄旗下公司「壹壹喜喜」，同時亦是台灣票房神話電影《陽光女子合唱團》的發行商。消息指，該片在台灣創下高達7.7億新台幣（約1.9億港元）的驚人票房紀錄，而根據戲院端紀錄，拆帳後高達九成的票款、金額估計不少於3.4億新台幣（約8,400萬港元），早前已悉數匯予陳永雄。如今隨著陳永雄的「人間蒸發」，這筆巨額資金流向變得疑雲重重，令一眾股東憂心忡忡。

陳永雄旗下的另一家公司「壹壹喜喜」是台灣票房冠軍電影《陽光女子合唱團》的發行商。（Facebook@陽光女子合唱團）

陳永雄為香港資深製片人

陳永雄在電影圈並非泛泛之輩，他是香港極具資歷的電影製作人，曾於「博納影業集團」擔任常務副總裁，於行內權力極大。多年來，他經手過無數票房大作，無論是電影製作、發行還是出品均有涉獵，其職業生涯代表作包括《無雙》、《拆彈專家》、《長津湖》、《風林火山》等。

陳永雄（左二）是博納影業集團常務副總裁。（網上圖片）