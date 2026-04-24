《米高積遜》成香港單日票房冠軍　杜德偉分享珍貴收藏

《米高積遜》MICHAEL，將於四月震撼大銀幕。電影呈現了史上最具影響力的藝術家之一 Michael Jackson 的生平與傳奇。電影由《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像監製Graham King、《邊緣特訓》賣座導演安東尼奎克領軍，賈法爾積遜首當男主角，將這人物的傳奇起點，至成為國際巨星的經歷，徹徹底底地展現出來。



（《米高積遜》海報）

《米高積遜》成全港單日票房冠軍

電影於4月22號正式全港上映，瞬即打破奧斯卡金像傳奇人物電《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》當年香港開畫票房紀錄，成為22號新片開畫票房及全港單日票房冠軍！《米高積遜》電影一直備受矚目，在高度期待之下於22號全港戲院上映，票房立即打破當年奧斯卡金獎矚目電影、同樣以傳奇歌手Queen生平為故事的人物傳記電影《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的香港開畫票房紀錄，榮登22日香港新片開畫票房及全港單日票房冠軍！

（《米高積遜》劇照）

電影受到一眾城中Michael Jackson粉絲熱烈支持，普通觀眾亦被戲中的連場歌舞場面和演員的出色演出感動，不少人覺得主角賈法爾積遜完美復刻Michael Jackson，無論在唱歌及舞蹈上都極度相似，讓人有種錯覺像是看到到活著的Michael Jackson！其出色的演出也在國際間引起巨大迴響，亦再次在全球掀起Michael Jackson的歌舞熱潮！

（《米高積遜》劇照）

杜德偉分享珍貴的米高積遜珍藏

剛獲得香港金像獎最佳男配角的杜德偉（Alex）也是著名的Michael Jackson粉絲，昨日他特意上載一條短片到他的社交媒體上，展示他家中的一個Michael Jackson收藏品角落，裡面有不少是他的私人珍貴收藏。Alex表示：「Michael Jackson在我心目中是有一個很特別的位置，所以在家裏我特別有一個Michael Jackson的角落。」其後他逐一展示他的收藏品：包括2009年Michael Jackson逝世的那年買的油畫、Michael Jackson的Billie Jean金唱片、以及1987年他與Michael Jackson的一張合照。

杜德偉分享珍貴的米高積遜珍藏 。（公關提供）

杜德偉透露與Michael Jackson見面細節

Alex表示在香港跟他見過三次面，最後一次是在電視城的化妝間，意外地遇到Michael Jackson，他對其助手表示希望合照，想不到Michael Jackson同意，並希望他可以打扮成將軍和扮成皇帝的Michael Jackson合照，Alex回憶起當時興奮表示：「我當然馬上應承！最後我們有個多小時的相處時間並拍了一組照片，Michael Jackson人很好，他回去後不但寄給我簽了名的合照，還簽了名在我當時穿著的華星T恤上面，我一直珍藏至今。」Alex表示這三個紀念品都是他在整個珍藏中覺得最有紀念價值，亦趁着《米高積遜》電影上映時候與大家分享。而Alex更透露了一件特別的事，就是他與《米高積遜》男主角賈法爾積遜的父母其實早在十多年前已相識！

Jermaine Jackson & Alex（公關提供）

杜德偉為偶像鑄造1:1的銅像

2009 年Alex幫Michael Jackson在香港善緣做了一個追思會和鑄造了一個1:1的銅像，更邀請了幾位Jackson家族朋友來香港參與，而其中一位就是賈法爾積遜的媽媽Alejandra！另外，2017 年Alex的自家品牌在杭州時裝表演時， Michael Jackson的親大哥、Jackson 5 成員之一及男主角賈法爾積遜的父親Jermaine Jackson也有到場支持！現在由賈法爾積遜主演、扮演其叔叔的電影《米高積遜》上映了，Alex更是覺得百感交集。

杜德偉以電影《風林火山》奪得「最佳男配角」一獎。(facebook@杜德偉 Alex To﻿)

陳毅燊出席香港特別放映場

在電影《米高積遜》上映時，除了頭號Michael Jackson粉絲杜德偉的感動分享之外，ANSONBEAN（陳毅燊）亦於德國柏林回來後出席香港的首場IMAX特別放映場，與現場觀眾分享自己在德國參與《米高積遜》電影全球首映禮的感受，更即場表演自己在德國 dance workshop學到的米高積遜舞步，讓整個現場氣氛高漲！此外，Collar成員芯駖亦在社交媒體上上載了自己跳Billie Jean的舞步，不少人留言大讚帥氣有型！