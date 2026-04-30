穿Prada的惡魔2｜5大必看爆點：原班人馬回歸　時尚惡魔跌落神壇

安妮夏菲維暌違20年重返《穿Prada的惡魔2》，梅麗史翠普再度詮釋時尚惡魔「裴美蘭利」，從高高在上被打入人間，面臨事業大危機。「噓！星聞」歸納5大必看爆點。



1. 全員回歸

時隔20年回歸，梅麗史翠普飾演、主導時尚雜誌《Runway》的裴美蘭利，面臨轉型危機，找上已成為資深記者的安妮夏菲維飾演的「安德莉亞」救援，並與已晉升為時尚品牌高層的艾米麗（艾美莉賓特飾）再度狹路相逢，史丹利特治也詮釋《Runway》藝術總監「奈傑爾」4人同台飆戲，成為最強回憶殺。

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2. 致敬經典

第一集中，安德莉亞對時尚一竅不通，曾嘲笑兩條相似的皮帶只是「那個東西」，還有在員工餐廳大喝濃湯，以及經典台詞「這是上百萬女孩夢寐以求的工作」，還有被嘲笑的「藍色毛衣」等橋段，全都在續集中再度出現。當年觀眾最愛的時尚變身蒙太奇，這回也再次升級，讓人大飽眼福。

3. 華麗美景

續集成本大增3倍以上，打造更氣派豪華的場面，光是服裝大秀就不只一場。劇組更實地前進時尚之都米蘭拍攝，將《最後的晚餐》壁畫、米蘭主教座堂、埃馬努埃萊二世拱廊等地標，以及鄰近的科莫湖美景一一入鏡，意大利風光為全片大大加分。

4. 大咖助陣

奧斯卡得主簡尼夫班納在片中飾演裴美蘭利的現任丈夫，展現「高手對高手」的精采對戲，也讓觀眾一窺時尚惡魔的婚姻生活。華裔女星劉玉玲飾演關鍵人物，氣場全開詮釋「全球女富豪」。最驚喜的是演唱電影主題曲的女神Lady Gaga也現身客串，與梅麗史翠普對戲火花十足。

5. 時尚精品

延續以時尚雜誌為背景的設定，續集中的精品更讓人眼花撩亂。不僅有Dolce & Gabbana時裝秀，還能看到DIOR、CHANEL等品牌包款。安妮夏菲維一襲Gabriela Hearst連身裙，要價超過5.9萬港元，搭配各式精品西裝造型，又美又帥。不過她受訪時也笑說：

不要問為何小安買得起這些華服。

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