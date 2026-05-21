給阿嬤的情書丨《夜王》導演吳煒倫盛讚佳作：香港上映一定要看

近日，憑藉執導《毒舌大狀》、《夜王》備受矚目的導演吳煒倫，在社群媒體上大方為潮汕母語電影《給阿嬤的情書》公開站台。他不僅以「有始有終、超乎預期」高度評價此片，更驚嘆於戲中展現的深厚情義，公開呼籲並期待這部內斂佳作能夠早日登陸香港院線。



《給阿嬤的情書》。（微博圖片）

《給阿嬤的情書》在豆瓣評分上高達9.1分。（豆瓣）

用真實人性刻畫「情理之中、意料之外」

吳煒倫在推介文中指出，《給阿嬤的情書》最珍貴之處在於其「情義無價」的深刻核心，這種超脫傳統愛情範疇的厚重情感，在當今影壇實屬罕見。他讚賞導演藍鴻春處理手法極其「低調、克制且細膩」，全片沒有依賴流俗的「扭橋戲」（刻意反轉）來博取眼球，而是順應真實的人性發展，以「情理之內，意料之外」的敘事節奏推進。

《夜王》導演吳煒倫對《給阿嬤的情書》給予了高度評價。（Threads）

對於這部製作成本僅1400萬人民幣的作品，吳煒倫更給予了極高的票房預測，大膽斷言其具備衝擊十億票房的雄厚潛力，並感性表示：「情真意切的電影彷彿帶有法術，能牢牢抓住觀眾的眼球與人心。」

《給阿嬤的情書》製作成本僅1400萬（人民幣），但吳煒倫預測電影票房會有十億。（微博圖片）

兩大導演的靈魂共振 赤子之心的「有情有義」

有網民曾將吳煒倫的《夜王》與《給阿嬤的情書》放在一起評述，認為這兩部看似風格迥異的作品，在精神核心上卻高度契合。例如兩位導演都拒絕了廉價的狗血煽情，內在皆彰顯著對人性本真狀態的追求，兩片共同詮釋了「無論是浪子還是遊子，本質上都是有始有終的赤子」，將有情有義的風骨發揮到極致，展現時代稀缺的人心堅守。

廖子妤飾演的Mimi作為舞女，每次離開歡哥（黃子華飾）的家時，她都會故意將頭髮撩起，希望歡哥能注意到她只戴了一隻耳環。（《夜王》劇照）

除此之外，《夜王》巧妙利用「耳環沙漏」來隱喻情感的流逝與永恆；《給阿嬤的情書》則藉由歷史悠久的「僑批傳情」來承載思鄉與承諾。兩者皆用含蓄的物件，精準勾勒出人情世故的溫度。

《給阿嬤的情書》用「僑批」來承載思鄉與承諾。（微博圖片）

9.1分現象級黑馬 將百年前的眼淚輕放於當下

這部將「在地化方言」與「非職業演員」融合的小成本電影，上映後憑藉著無與倫比的真誠打破市場沉寂。影片中高達九成的細節均取材自真實的華僑歷史檔案，這份沉甸甸的真實感讓它在豆瓣一舉拿下9.1分的天花板級口碑，目前票房也已順利突破六億大關，成為今年影壇不容忽視的現象級黑馬。

目前《給阿嬤的情書》票房也已順利突破六億（人民幣）大關。（微博圖片）

正如《給阿嬤的情書》導演藍鴻春在受訪時所言：「故事不是設計的淚點，而是歷史中真實存在的生命褶皺。我們只是把百年前那滴眼淚，輕輕地放在今天的熒幕上。」