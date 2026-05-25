陳可辛拍《投名狀》崩潰求徐克頂替　鄭丹瑞爆執張學友二攤演經典

華語影壇著名導演陳可辛 (Peter Ho-sun Chan) 周末出席香港電影資料館成立二十五周年活動「星級影談」系列頭炮節目。正於成都密鑼緊鼓拍攝新片《明天，會更好》的Peter仍百忙之中親臨現場，為影迷帶來六部對其電影生涯及人生皆具深遠影響與啓發的經典作品，並組成三對跨時空的放映組合。在為期兩天（23及24日）的展映中，放映現場座無虛席，Peter更與嘉賓們展開多場深度對談。

陳可辛與嘉賓們展開多場深度對談。（公關提供）

陳可辛揭《甜蜜蜜》重逢後殘酷結局

第一組電影放映，陳可辛特別挑選《北非諜影》，並透露該片啟發了他拍《甜蜜蜜》。陳可辛在映後談中分享「《北非諜影》影響咗我拍甜蜜蜜，而呢套戲亦都係我爸爸最愛嘅電影。我覺得《北非諜影》個地方好似香港，兩套電影嘅關聯，主角們都係因為各種原因而來到一個新地方，然後喺Casablanca重遇，呢個地方同香港一樣，係一個中轉站，人來人往，啲人喺香港留底咗啲腳毛就走。而亂世個感覺令我覺得所有嘢係好短暫，包括愛情。兩套戲入面錯綜複雜愛情關係，入面男女主角的無奈和遺憾都能令觀眾共鳴。」主持人登徒也問到導演心目中《甜蜜蜜》結局之後如何，陳可辛分享「近年新認識一對夫妻朋友，佢哋喺餐飯局問我『黎小軍同李翹喺紐約撞返之後點？』咁我咪話，去飲杯咖啡，大家留個電話，然後say goodbye喇。朋友老公即刻大嗌YES！然後對住佢老婆話嗱係咪，一定係咁啦。佢老婆聽到我咁講就好唔開心，我先知佢兩公婆係持相反意見，所以以後人哋問我呢條問題我都唔會答㗎，廢事搞到人嗌交。」

《甜蜜蜜》堪稱是香港最經典的愛情電影之一，並被美國《時代》周刊列為1997年度全球十大電影之一。（《甜蜜蜜》劇照）

鄭丹瑞自嘲「執張學友二攤」反成就經典角色

其後第二組電影放映，陳可辛將《中國合伙人》與33年前同李志毅合導的《風塵三俠》並置。《風塵三俠》主演之一鄭丹瑞更以特別嘉賓身份驚喜現身映後談，與陳可辛妙語連珠，現場笑聲不斷。導演搞笑地說當年經常激嬲鍾珍「我當年最叻就係取消通告，因為好多嘢我成日都覺得未拍得住，或者其實係自己唔識拍啦。每次我一取消通告，鍾珍就會發癲好嬲我，所以一取消通告嗰日鍾珍就叫係阿Chi (李志毅)拍，咁就變咗阿Chi成日去拍我最唔識拍嘅嘢，例如戲入面嗰場大合唱Ja Jambo。」旦哥即時搶答「嗰時拍呢場戲你都喺度㗎！你同阿Chi淨係拋低一句話『你自己跳啦』『嗱，你先，你跳』咁喳，無排舞，無mark走位，大家無夾過，乜都無，總次我一跳鏡頭就跟，所以大家都亂嚟，亂跳，但咁先跳得咁好喎。」旦哥亦在現場感謝陳可辛當年找自己去演毛周朱這個角色「我要演呢個角色唔係要搶戲，但又要喺梁朝偉同梁家輝兩個角色入面搵我嘅生存空間，所以就要搵方法突出自己，同埋我同陳可辛阿Chi都好互相信任好有默契，個班底又有趣好玩，導演俾咗好多空間同自由度我發揮去玩去演毛周朱呢個角色，所以我執張學友二攤都係好開心。」

《風塵三俠》主演之一鄭丹瑞（右一）以特別嘉賓身份驚喜現身映後談。（公關提供）

陳可辛自嘆一生沒有青春期與瘋狂歲月

《中國合伙人》與《風塵三俠》故事裡也談到友情，在《中國合伙人》映後談裡，陳可辛也慨嘆自己這一生沒有青春期「戲入面角色王陽係我最想做，但一世都做唔到，因為由讀書時就已經好忙，放假人哋去party但我去做part time抹枱捧餐，未讀完書返嚟香港就開始踏足電影圈做嘢，一部戲接一部戲，根本從來都無瘋狂歲月，我都想試下『不羈放縱愛自由』，想有一班好似《風塵三俠》入面嘅好朋友。所以有時話一個人你無嗰樣嘢你先會咁想拍，因為我成日都無時間，而朋友係需要時間建立，要付出，加上我又成日做嘢，又成日飛唔喺香港，啲朋友又唔知你喺邊，想叫你出嚟飲嘢食飯，我又唔得閒，佢哋叫多幾次無癮都唔會再叫啦。」

陳可辛自嘆一生沒有青春期與瘋狂歲月。（公關提供）

拍《投名狀》驚恐症發作逃回香港

最後第三組電影放映，陳可辛自言深受路易邁士東1930年執導的《西線無戰事》影響，進而創作出自己 2007 年的史詩式巨作《投名狀》。該片的金像獎美術指導奚仲文亦作為特別嘉賓驚喜亮相映後談，與導演共同拆解這部經典的幕後美學。奚仲文分享當年在美指上的創作概念「因為導演想拍刺馬案故事，我都睇咗好多書參考，例如中東戰爭，阿富汗，伊拉克等等，睇到當時嘅人打仗都好有生活味，戰場上士兵喺戰壕生活，佢哋唔係勇字行頭，係內耗同苟且偷生。好想呈現戰爭同埋班角色最不光彩最灰暗一面。而三位主角李連杰、劉德華和金城武服裝上設計都有諗法，有跟住故事發展點樣著衫，一步步睇到佢哋升職嘅盔甲上有變化唔同，到最後啲盔甲重到班演員行唔到路嗌救命，因為當時仲未識將盔甲整到睇落好重而著上身係輕。當時李連杰最後著嗰套衫太重，因為令佢完全打唔到所以搞到佢唔著。」陳可辛也不止第一次指拍《投名狀》時的辛苦令他壓力爆煲，「嗰陣拍到第二個禮拜已經崩潰，然後打俾君如求救，佢都飛過嚟北京陪我。後尾我驚恐症閃走返香港，諗住以後都唔再返劇組，我試過打電話俾劉偉強同徐克講，『三個大明星，一部大片，我求你哋攞去拍，我退出。』但當時劉偉強屋企人有事，無辦法幫。然後再打俾徐克都無答應。最後我喺香港坐咗一日，君如話『你唔番返去，你呢一世都企唔返起身』。」

陳可辛因拍《投名狀》驚恐症發作。（公關提供）

睹亡父劇本手稿感觸良多

陳可辛難得與觀眾聚首分享自己的作品外，亦在香港電影資料館安排下，在檔案室找到早年在電影界先後擔任編劇導演的父親陳銅民生前撰寫的電影劇本、手稿、導演作品等，讓他珍而重之的翻閱，憶起不少父親熱愛電影的往事。一連串兩天活動結束後，陳可辛席間感言：「呢兩日同觀眾分享，亦都睇返自己啲舊作，好多都係當年上畫後就無再睇第二次。睇到自己由拍《風塵三俠》開始，見到不知天高地厚嘅自己，去到《投名狀》以至之後嘅變化，我好感觸。而拍戲做導演，好似每拍一部，就行完一座山咁，發現一座山都比一座山更高，直到今日我都咬緊牙關刻苦堅持。兩星期前喺成都拍緊套部戲《明天，會更好》，拍咗咁多日戲，其中一場戲令我好有感受，原來我真係一個導演嚟。自問唔係特別天才，讀大學drop out，書又唔係讀得特別多，但我呢一生全靠身邊有咁多比我更有智慧同知識嘅指路貴人，我先可以一步步行過每一座山，過每一個難關，而到今日我可以用電影表達到咁多內心，我真係好感恩電影。其實每個人只要有夢想，如果我做到，每個人都做到。」早年憑《一念無名》脫穎而出的新一代導演黃進 ，亦都是陳可辛監制薪火相傳電影項目之一，即將在馬來西亞開拍。