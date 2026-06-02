嚇房｜開片即登全球多地票房冠軍　成恐怖片代表　6.6在香港上映

恐怖電影《嚇房》在台上映後氣勢如虹，短短5天（5月27日至31日）全台票房便衝破2689萬元（台幣），不僅勇奪新片票房冠軍，也刷新發行公司A24在台灣的開片票房紀錄，成為A24作品在台最高開片票房電影。



除了票房表現亮眼之外，《嚇房》上映後也累積不少觀眾好評，成功掀起話題熱潮，成為近期最受矚目的恐怖片之一。

《嚇房》開片即登全球多地票房冠軍。（《嚇房》預告片畫面）

《嚇房》由溫子仁和《怪奇物語》團隊打造，切華度艾席霍、溫娜特雲絲薇主演，看更多預告畫面：

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《嚇房》在全球市場同樣勢不可擋。電影上週末勇奪全球票房冠軍，締造近年最具代表性的恐怖片開片成績之一。上映短短三天，便迅速躍升A24影史票房第五高作品，同時刷新超過30個國家／地區的A24開片票房紀錄。

其中包括台灣、英國、澳洲、紐西蘭、韓國、拉丁美洲、中東、北歐、以色列及土耳其等市場，皆創下A24在當地的最佳開片成績。英國市場方面，《嚇房》以560萬美元票房登上當地週末票房冠軍，不僅成為A24在英國影史最高開片票房作品，也寫下2026年至今恐怖片最佳開片成績。

澳洲與紐西蘭同樣表現驚人，合計開出440萬美元佳績，拿下當地票房冠軍，並成為當地影史第二高開片票房的恐怖電影，票房更幾乎是A24過去最高開片紀錄的兩倍。

此外，《嚇房》也在拉丁美洲、北歐、意大利、荷蘭、葡萄牙、土耳其及以色列等市場登上票房冠軍寶座，展現驚人的全球吸金實力。

隨著話題持續延燒，片商透露，《嚇房》接下來還將陸續於20多個國家／地區上映，有望持續擴大票房版圖，朝更高紀錄邁進。目前電影將在6月6日香港上映。

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