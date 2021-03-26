Black Adam｜前鐵金剛皮雅斯布士南加盟　演DC超級英雄

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-26 20:30

「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演DC超級英雄電影《Black Adam》，正進行前期籌備工作，將於下個月投入拍攝，除了早前公布的卡士，今日（26日）又有消息指一位重量級演員強勢加盟！

去年皮雅斯布士南出席公開活動時明顯清減不少，未合是否為了角色減肥？（Getty Images）

據外國媒體報導，前「鐵金剛」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）加盟《Black Adam》，飾演超級英雄角色「命運博士」（Dr. Fate），這是他首次演出超級英雄電影。命運博士是個擁有強大法力的巫師，具有飛行、心靈感應、控制火焰及雷電等能力。

值得留意的是，命運博士創立了「美國正義協會」（Justice Society of America），綠燈俠及閃電俠等都是成員之一，相個未來《Black Adam》會與其他DC超級英雄電影有交集。

The Rock操肌操到要拔罐。（IG圖片）

為了準備下個月投入拍攝，狄維莊遜去年起便積極操肌，現時身型是前所未有咁大隻，而飾演原子粉碎者（Atom Smasher）的人氣男星Noah Centineo亦操肌有成，近日在社交網站分享成果照片，雖然不及狄維莊遜，但已經相當養眼！