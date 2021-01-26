《Black Adam》概念圖曝光！狄維莊遜爆肌貼身裝　粉絲期待那位置

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-01-26 21:30

今年48歲的荷李活肌肉巨星演員狄維莊遜（Dwayne Johnson）在經過多年等待之後，終於等到他很早就答應要出演的DC超級反派《Black Adam》角色電影！身為身高196公分的WWE摔角巨星，狄維莊遜在開拍這部電影前夕直接嗆爆所有超英演員：「DC宇宙階級要變天了，Black Adam可以打爆整個正義聯盟！」

許多DC影迷都相當期待華納兄弟影業盡快曝光狄維莊遜的《Black Adam》定裝照，現在曾與Marvel官方合作過的知名繪師Bosslogic就來提前幫狄維莊遜設計《Black Adam》全新概念圖。（點圖放大↓↓↓）

Black Adam在DC漫畫中是沙贊的知名宿敵，在幾千年前曾被巫師沙讚選中成為首任道德的捍衛者，並被賜予了埃及六神的力量，但強大的力量卻使他的心靈被邪惡侵蝕，成為了Black Adam，並企圖除掉所有巫師進而成為世上唯一會使用魔法的人。

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除了狄維莊遜版Black Adam之外，被許多超英粉絲封為是「大神級繪師」的Bosslogic還創作了「Dr. Fate」及「Atom Smasher」Albert Rothstein角色概念圖，，每一個角色的威嚴度和帥度都爆表。（點圖放大↓↓↓）

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