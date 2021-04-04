【太空也入樽2】勒邦占士主演首預告出爐　金剛都來湊熱鬧打籃球

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-04 17:15

由大帝勒邦占士（LeBron James）聯同《黑豹》導演賴恩古格勒（Ryan Coogler）與賓尼兔及一眾《Looney Tunes》卡通人物主演的《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam A New Legacy）昨日（4月3日）推出首條預告，電影將在今年暑假香港上映。

《太空也入樽》續集《太空也入樽:改朝換代》改由勒邦占士主演。（《太空也入樽:改朝換代》預告擷圖）

1996年由米高佐敦（Michael Jordan）主演的籃球動畫電影《太空也入樽》風靡全球，相隔25年後，電影續集改由勒邦占士主演，而他將聯同賓尼兔及一眾《Looney Tunes》卡通人物組成籃球隊，迎戰人工智能設計出的冠軍球隊「魔星隊」。

由Don Cheadle飾演的Al-G Rhythm要求勒邦占士勝出籃球比賽才能救回兒子。（《太空也入樽:改朝換代》劇照）

與第一部相似，《太空也入樽：改朝換代》都是眾星雲集，除了勒邦占士外，還有其他NBA球星，如Klay Thompson、Anthony Davis、Damian Lillard及Chris Paul等。除了籃球明星外，其他演員還包括在Marvel電影宇宙飾演「戰爭機器」的Don Cheadle及在戲中飾演勒邦占士妻子的《行屍》女星Sonequa Martin-Green。

在Marvel電影宇宙飾演「戰爭機器」的Don Cheadle在戲中飾演反派Al-G Rhythm。（《太空也入樽:改朝換代》劇照）

《太空也入樽:改朝換代》講述勒邦占士與他戲中的兒子阿當，被一個人工智能困在華納兄弟的伺服器宇宙中，他必須登上球場，帶領一幫樂一通角色打敗人工智能設計出的冠軍球隊，才能讓他和他兒子安全返家。至於今集的反派，就是在Marvel電影宇宙飾演「戰爭機器」的Don Cheadle。

《太空也入樽:改朝換代》全新海報。（官方圖片）