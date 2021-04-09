何超儀拍動作戲搵命博　叢林險遇鱷魚傷人　古裝造型新鮮感十足

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-09 14:00

何超儀於2019年赴馬來西亞拍攝的荷李活歷史鉅片《Edge of The World》（原名：Rajah），因疫情延後上映，近日終於公布首個預告，該片終於確定在今年夏天在歐美上映，讓正在香港拍攝另一部荷李活作品《Mother Tongue》的何超儀興奮不已。

何超儀在片中飾演英國探險家的前女友，也是一位當地傳說中的英雄人物，以華人女軍閥首領之姿率眾聲援戲中前男友。何超儀猶記拍攝當時在熱帶雨林中的炙熱氣候下，穿著厚重清代古裝，混合特效煙霧的高溫拍攝環境，不但常常汗如雨下，更是隨時有中暑的危險。

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在拍攝地婆羅洲午後常有超大雷陣雨，導致在黃沙滾滾的砂勞越河畔進行武打戲拍攝時，更是常有一秒河水就暴漲的風險，更時常耳聞當地河中鱷魚傷人事件，劇組更請專家在河裡設下多層網子，以預防突如其來的鱷魚危機，但何超儀仍與眾人敬業完成拍攝。

有趣的是，在Jonathan Rhys Meyers與Dominic Monaghan兩位男主角並列的首版電影海報中，可清楚看到何超儀的名字置中，被夾在兩位男主角之間，宛如眾星拱月，令人猜測何超儀除了英勇武打戲份外，是否將有周旋於兩男之間的情感糾葛。

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首個預告中更可見到她清麗脫俗的古裝扮相，令人耳目一新。而何超儀扮演的角色以中文、英文、馬來西亞土語等多種語言詮釋，更受當地工作人員封為「語言專家」。

同場加映：何超儀成首位華人登歐洲獨立雜誌封面 挑戰前衛風格造型（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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