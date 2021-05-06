《熱帶往事》預告見暴瘦彭于晏　舒淇震驚留言︰瘦成骨

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-06 17:45

由彭于晏及張艾嘉主演的《熱帶往事》近日公開了電影海報及首條預告，而他在戲中一洗過往爆肌的形象，瘦到脊椎骨凸起引起熱議，連好友舒淇都兩度在其社交平台上留言。

彭于晏在《緊急救援》的爆肌形象，今次不能在《熱帶往事》中見到。（《緊急救援》劇照）

《熱帶往事》由溫仕培執導；彭于晏、張艾嘉及王硯輝等主演，故事發生在1997年的廣州，某個炎熱夏天晚上全城停電，壞人、寡婦及警察三人捲入一宗命案，他們的命運也因此而改變，還展開長達20年的糾纏。導演溫仕培表示：「自己更追求故事的『餘味』，該片跟以往的作品有很大不同，它更像是一首歌或是一個夢。」

見到戴上黑色棒球帽的彭于晏，其眼神非常迷茫。（《熱帶往事》預告擷圖）

《熱帶往事》的首條預告昨晚出爐，見到戴上黑色棒球帽的彭于晏，眼神迷茫地望向遠方，甚至有畫面見到他相當瘦削的下顎骨、雙頰整個凹進去。當他脫下衣服時，見到他背部一排凸出的脊椎骨，跟過往爆肌的形象相差甚遠。

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就連彭于晏的好友舒淇見到他為電影減磅，瘦到皮包骨的狀況，都兩度在他的社交平台Instagram上留言。她先在電影海報留言：「瘦成骨」，並加上三個拍手的符號；之後再在預告留言：「這個我洗翻」，力挺好友的新電影，還成功引到本尊彭于晏回應。

舒淇見到他為電影減磅留言「瘦成骨」。（彭于晏 Instagram 擷圖）

其實《熱帶往事》在2018年曾獲得第86屆柏林影展的「VFF Talent Highlight Award」獎項，這是該單元成立15年而來，首次有華語電影榮獲此獎項，更是中國電影史上首部獲此殊榮的電影。目前《熱帶往事》鐵定在下月18日中國上映。