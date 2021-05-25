女機械人｜青山知可子露點演出夠震撼　年過半百轉行做心理學家

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-25 08:30

1991年上映的三級片《女機械人》，劇情與演員都話題性十足，葉子楣拍三級片但三點不露、題材結合科幻與女性主義，仲有日本女星青山知可子裸露演出，雖然製作質素不精良，但總算是港產片史上一部有紀念性的作品。

青山知可子在《女機械人》搏盡露點演出。（電影截圖）

當年青山知可子從日本遠道而來香港發展，在《女機械人》首次擔正，便搏盡露點演出，拍過不少情色電影的她，到2000年代中期仍有幕前演出，但原來她早已計劃轉行，考獲色彩心理療法顧問及教師資格，以及芳香療法師等資格，進化成專業人士。

青山知可子跟吳大維有大膽床戲。（電影截圖）

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現年55歲的青山知可子於1989年出道，出道未幾就來港發展，拍過梅艷芳與梁家輝主演的《何日君再來》、電影版《大鬧廣昌隆》，以及最為人熟悉的《女機械人》，戲中她壓過葉子楣擔當女主角，後者堅持不裸露，就留給青山知可子派福利，跟吳大維有感情線的她仲拍埋大膽床戲，似乎一心搏盡想紅。

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可是在競爭激烈的90年代港產片界，青山知可子拍了以上三部片後未能跑出，之後便返回日本發展，身材姣好的她拍下不少情色片，亦出過性感寫真集，2001年曾再度來港拍戲，參演《絕世好B》及《絶世好Bra》。往後青山知可子逐漸淡出演藝界，1999年前往英國修讀色彩心理療法及芳香療法課程，並考獲專業資格，回國後成為專業人士，成功轉型。