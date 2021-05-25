John Cena稱台灣是國家惹批評　微博拍片以普通話致歉：我愛中國

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-25 13:15

《F9狂野時速》（F9: The Fast Saga）近期在中國上映，不過風波卻頻頻發生，先是18日於上海舉辦的發布會活動臨時取消，最近又因為演員之一的John Cena曾稱台灣是「國家」而被網民追擊，25日凌晨他趕緊出面解釋道歉。

John Cena先前曾在採訪中表示，「台灣是第一個看到《F9狂野時速》的國家。」就是這句話引來中國網友不滿：「不會說中文麻煩閉嘴。」眼見中國網友怒氣值越來越高，John Cena在微博上傳道歉影片…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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他用中文表示：「我做很多採訪，很多很多很多，在一個採訪，我有一個錯誤，我必須說我現在就是很很很很很很重要，我愛更尊重中國跟中國人，我很很抱歉，對我的錯誤，對不起對不起，我很抱歉，你必須了解，我很愛很尊重中國跟中國人，不好意思。」

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針對John Cena的道歉，有些網友接受了，但也有人不置可否，認為他並沒有明確表達立場，也沒有在影片中提到自己犯了什麼錯誤，直指他像雙面人一樣，「為了錢罷了。」

同場加映：【F9狂野時速】四分鐘最新預告 莊先拿加入做雲迪素細佬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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