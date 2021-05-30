《重慶森林》菠蘿主題精品呼應劇情　5月生日影迷有尊享優惠

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-30 00:00

澤東電影Online Shop繼上月推出《花樣年華》20周年精品後，今個月輪到另一經典《重慶森林》。上次精品有特別版海報、明信片套裝、角色襟章以及匙扣。今次除了繼續有襟章、匙扣及明信片套裝，另外更新添兩款Tee及7款Tote Bag。

《重慶森林》這一幕，成了角色襟章圖案。（電影劇照）

《重慶森林》場景襟章，售價$330。(澤東電影相片 )

由王家衛執導，梁朝偉、金城武、林青霞、王菲主演的《重慶森林》，1994年7月14日香港上畫，翌年在第十四屆香港電影金像獎中，贏得最佳電影、最佳導演、最佳男主角（梁朝偉）及最佳剪接四個大獎。事隔27年，澤東Online Shop（www.block2distribution.com/shop）將於明天5月30日上午10點，開售《重慶森林》精品，點擊睇所有精品款式及售價。

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你仲記唔記得金城武在《重慶森林》，一直在搵幾月幾號到期的罐頭菠蘿？如果你是5月出生的朋友，導演王家衛會為你送上一份心意。只要你影低自己的身份證（只需影到出生月份便可），再電郵到web@jettone.net ，主題註明︰「Ｄiscount Code Request」，你便會收到一個折扣碼，在澤東電影Online Shop購物時輸入，便可享有9折優惠。 （優惠不包括購買《重慶森林》神秘禮物盒）。