羅拔唐尼父親受柏金遜折磨逾5年　睡夢中安詳離世享壽85歲

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-08 13:00

曾在Marvel電影宇宙中飾演鐵甲奇俠，現年56歲的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）早前有報道指他的IG帳戶取消追蹤「復仇者聯盟」的所有成員，外界揣測他可能與一眾昔日隊友鬧翻。而在香港時間7月8日凌晨約1時，他打破沉默，透過其社交平台向外公布父親Robert Downey Sr.離世，終年85歲。

羅拔唐尼透過其社交平台向外公布父親Robert Downey Sr.死訊。（Robert Downey Jr. Instagram 圖片 ／ Pinterest 圖片）

羅拔唐尼在Instagram發文悼念其父親：「父親在這些年來飽受柏金遜折磨，昨晚終於在睡夢中安詳離世。他是一位真正獨立獨行的電影製作人，總是保持樂觀。據我的繼母說，他們的維持快樂的婚姻超過2000多年。Rosemary Rogers-Downey，你是聖人，我們的思念及禱文與你同在。」綜合外媒報道，Robert Downey Sr.患上柏金遜超過5年。

羅拔唐尼與父親曾在《Hail Caesar》合作。（《Hail Caesar》劇照）

羅拔唐尼的父親Robert Downey Sr.是著名的導演、編劇兼演員，他以自編自導的諷刺式喜劇電影《Putney Swope》成名，電影諷刺廣告界、荷里活對種族的刻板印象、白人至上主義及企業腐敗的本質等。他的作品也時常與家人合作，如1980年上映的《Up the Academy》、1988年上映的《Rented Lips》、1994年上映的《Hail Caesar》等，合共8部電影。