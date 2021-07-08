「鐵甲奇俠」羅拔唐尼與父親奇異關係　借吸大麻聯繫感情

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-08 17:39

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）早前在社交平台公布了父親Robert Downey Sr.的死訊，各界粉粉湧入他的貼文留言悼念，而羅拔唐尼則形容父親是一位「真正獨立獨行的電影製作人」。其實在兩人昔日的訪問中不難發現，父子的感情非常好。

羅拔唐尼在社交平台公布了父親Robert Downey Sr.的死訊。（Robert Downey Jr. Instagram 圖片 ／ Pinterest 圖片）

Robert Downey Sr.在1936年6月24日在美國紐約出世，據IMDb指出，他在22歲前曾經服役、參加美國職棒小聯盟、贏過業餘拳擊Golden Gloves冠軍及在外百老匯擔任過編劇。而他經歷過3段婚姻，他先與同為演員的Elsie Ann Downey結婚，兩人育有一子一女，就是Allyson Downey及羅拔唐尼，但兩人在1975年離婚。Robert Downey Sr.的第二段婚姻發生在1991年，與演員兼編劇Laura Ernst，可是後者在1994年因肌萎縮性脊髓側索硬化症，也稱漸凍人症而離世。至於他的第三任妻子Rosemary Rogers，是一位作家，兩人結婚超過20年。

羅拔唐尼父親Robert Downey Sr.是著名的導演、編劇兼演員。（《Hail Caesar》劇照）

羅拔唐尼與父親Robert Downey Sr.的關係可謂相當複雜，皆因前者曾經因酗酒、濫藥及藏毒而入獄，而讓他成為階下囚的人竟然是他的父親。Robert Downey Sr.在2008年接受《衛報》（The Guardian）時承認，他在羅拔唐尼6歲的時候已經讓他吸食大麻。當時認為無傷大雅的他，最後意識到這是一個非常嚴重的過失。

當時Robert Downey Sr.稱：「你應該試試這個（大麻），而不是飲酒，然後我遞給他大麻煙捲。之後我知道我犯下一個可怕兼愚蠢的過錯，就是為了好玩而給小孩大麻煙捲。」

羅拔唐尼曾與父親Robert Downey Sr.在8部電影合作過。（《Hail Caesar》劇照）

隨著羅拔唐尼成長，這毒品竟然成為兩父子聯繫的一種方式，皆因羅拔唐尼曾在1988年新書《The New Breed》發佈會的活動上，提到與父親一起吸毒的經歷。他稱：「當爸爸與我一起吸毒時，就像他試圖透過這個他唯一知道的方式向我表達他的愛。」

羅拔唐尼與父親Robert Downey Sr.的連繫由吸食毒品開始。（Robert Downey Jr. Instagram 圖片 ／ Pinterest 圖片）

而Robert Downey Sr.也提到荷里活的環境讓他對毒品非常依然，他在2001年向《華盛頓郵報》表示：「當你成為電影明星時，生活變得太容易了。你就會做你想做的事，以及得到你想要的任何東西。荷里活是一個很可怕的地方。」之後他談到毒癮：「十年來全天候吸食可卡因，我直到1981年才打敗他。當時已故的妻子給我最後通牒，而我決定在兒子面前戒掉它，父親也一直提醒我︰『如果我給你留下這印象，那你為什麼不能做相同的事？』」最終羅拔唐尼在2003年戒毒成功。