粉絲街頭野生捕獲周迅　網民讚逆天顏值完全唔似46歲

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-10 14:00

首位獲得台灣金馬獎、香港電影金像獎及中國電影金雞獎三金后冠的中國女星周迅，除了擁有精湛的演技外，她的美貌也一直成為影迷的熱話。有網民近日在微博貼出名為「周迅上班圖氛圍感」的圖輯，再次引起網民的關注。

《雲圖》是周迅的首部荷里活電影，當時與湯漢斯合作。（《雲圖》劇照）

近日微博貼出一系列周迅「上班路」的照片，見到身穿白色襯衫及卡其色休閒寬褲的周迅，將頭髮扎起，並且撐著一把紅色雨傘，而臉上的淡妝更成為全場焦點。雖然現場有工作人員及其他民眾圍觀，但她仍展露出超親民微笑，不少網民看到周迅「上班路」的照片後，都大讚「她顏值太絕了」、「怎麼越來越年輕了」及「隨便一張圖都像是在拍電影，太有氣場了」等。

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現年46歲在1991年出道至今，不經不覺已經30年。除了成為首位囊括金雞獎、金馬獎及金像獎的演員外，她近年演出宮庭劇《如懿傳》讓她的人氣更高。

然而中國演員多數來自中央戲劇學院、北京電影學院及上海戲劇學院等，但周迅是少數未經戲劇學習的演員，因此表演方式非正統學院派，故她曾被傳媒及合作的導演稱為「天才型演員」。她出道初期演活多個社會邊緣少女而獲矚目，其中包括《紅處方》的吸毒女、《蘇州河》的酒吧女、《香港有個荷里活》的小妓女及《戀愛中的寶貝》精神喪失少女等。

周迅憑《蘇州河》奪得第15屆巴黎國際電影節最佳女主角。（《蘇州河》劇照）

除此之外，周迅主演的《愛失償》更獲導演陳可辛大讚。他稱：「有兩個女演員，當她們哭的時候，觀眾也一定會流淚。」其中一個是張曼玉，而另一個就是周迅。而周迅也憑這部電影獲得第27屆中國電影金雞獎最佳女主角獎。