《侍神令》周迅被嫌戲份少　網民將陳坤趙又廷同演晴明作比較

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-20 18:15

改編遊戲《陰陽師》的賀歲電影《侍神令》由陳坤、周迅、陳偉霆、沈月等人主演，內地已於大年初一上映，現正在Netflix上架。故事劇情講述陰陽師晴明（陳坤 飾），因一場誤會而被百旎（周迅 飾）等陰陽師們誤會，同時間妖皇相柳正在蠢蠢欲動，希望聯手晴明來統治妖人兩界！

《侍神令》終於在Netflix上架。（《侍神令》電影海報）

不過《侍神令》跟早前推出由趙又廷、鄧倫主演的《陰陽師：晴雅集》主題類同，讓人難以不拿來比較。電影《侍神令》由陳坤以及影后周迅睽違8年再度攜手合作，兩套電影似乎在網上的分數評價不高，在豆瓣電影上前者分數為5.1，後者為5.9，原因為對劇情感到不滿，明明是女主角的周迅戲份甚少，亦對飾演袁柏雅的屈楚蕭極為不滿，因為他的感情史和家暴女友案引起軒然大波。

難免影迷會將《陰陽師：晴雅集》和《侍神令》拿來比較。（《陰陽師：晴雅集》劇照）

據知有影迷覺得《侍神令》整體劇情單薄，轉折點更可以兒戲來說明，例如電影開初講到晴明是唯一在犯罪現場留下來的幸存者，就即是被指責為犯人，而袁柏雅本來很討厭妖怪，卻突然就開始了跟妖怪共同作戰。

陳坤跟趙又廷同樣飾演晴明，自小跟妖打交道。（電影劇照）

陳坤跟趙又廷同樣飾演晴明，兩人在戲中都有長髮look、長期手持扇子、身穿一襲白衣，不過陳坤的版本似乎較為剛強，又要跟陳偉霆對打，跟趙又廷最大分別的是他在戲中跟周迅有感情戲，反而趙又廷跟鄧倫就有點較似貼近BL感情。

《侍神令》陣式：

陰陽師：晴雅集｜涉抄《奇異博士》 傳送門功能竟然一模一樣

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