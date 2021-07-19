綠野仙蹤│Judy Garland經典戲服　失蹤逾50年終在大學垃圾堆尋回

由已故美國著名女星Judy Garland主演的《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）在1939年上映時叫好叫座，電影除了獲得兩個奧斯卡獎座外，當年17歲的Judy Garland憑角色Dorothy Gale贏得一座奧斯卡青少年獎，這個頒獎禮直到1961年結束。然而近日有外國雜誌揭露，當年Judy Garland的經典戲服竟然遭棄置在一間大學的垃圾堆。



Judy Garland拍攝《綠野仙蹤》時約16歲。（《綠野仙蹤》劇照）

電影《綠野仙蹤》是改編自美國作家L. Frank Baum同名小說，由曾憑《亂世佳人》奪得奧斯卡最佳導演獎的Victor Fleming執導。電影講述Dorothy Gale與三位夥伴前往歐茲王國（Oz）找回家路程的故事。當時電影的劇情和音樂都獲好評，而電影也是最早使用特藝七彩技術的彩色電影之一。

據了解，為了讓當時年僅16歲的Judy Garland看起來更輕盈及更年輕，她身穿的藍白色長裙是經過特別剪裁，而她為了保持苗條，她需要在整個拍攝過程中嚴格控制飲食。雖然非常艱苦，但卻成就經典。

Judy Garland當時在戲中所穿的藍白色長裙。（《綠野仙蹤》劇照）

然而據美國雜誌《Smithsonian》報道，有一位天主教大學的講師在垃圾堆中發現了當年Judy Garland在《綠野仙蹤》時曾使用過的藍白色長裙戲服。其實網上一直盛傳這件戲服遭一間大學的戲劇系所佔據，但也有指這件戲服其實在1970年代時已經送贈給這所大學，但後來這件戲服卻不知所蹤。直到早前這名大學員工意外在垃圾袋發現這件寶物，而該戲服還印有Judy Garland的名字。