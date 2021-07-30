奧斯卡影帝「小丑」華堅馮力士為新戲增磅　驚變白髮肥大叔

憑DC電影《JOKER小丑》（Joker）而首獲奧斯卡最佳男主角獎的華堅馮力士（Joaquin Phoenix），他為新戲再次有驚人轉變，除了一頭白髮外，連身型都暴脹了不少。



華堅馮力士曾為Arthur Fleck一角激減約52-55磅。（《JOKER小丑》劇照）

現年46歲的華堅馮力士接拍了由《祖孽》（Hereditary）及《Midsommar》導演Ari Aster執導的新戲《Disappointment Blvd.》，故事講述一位有史以來最成功的企業家Beau的故事，然而從首批片場照可以見到，僅穿鬆身褲子及頭髮凌亂的他，赤腳呆在馬路，完全不像一位成功的企業家。由於電影的主體拍攝剛在上月28日展開，並預計會在今年10月完成，故暫時沒有太多與電影內容相關的消息流出。

華堅馮力士接拍了《祖孽》導演Ari Aster全新作品《Disappointment Blvd.》。（《祖孽》劇照）

其實華堅馮力士已經不是首次為角色改變身型，他為《JOKER小丑》中Arthur Fleck一角激減約52-55磅。據《JOKER小丑》導演Todd Phillips表示，華堅馮力士當時是180磅減至125磅，如今他則為新戲《Disappointment Blvd.》增磅。其實華堅馮力士過去曾談到他為《JOKER小丑》減肥的辛酸事，他稱：「當你體重達標後，一切都會改變。最困難是你每天醒來，你都會被0.3磅所困擾。這就像病態一樣，非常瘋狂。」

然而據了解，華納兄弟正積極籌備《JOKER小丑》續集，如果計畫屬實的話，看來之後華堅馮力士又需要再度減肥。