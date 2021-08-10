【鬼同你住】香港懸案花槽藏雙屍命案　新加坡富商兩子遭反綁棄屍

由陳果執導、黃又南、太保及車保羅等主演的《鬼同你住》，借猛鬼元素諷刺香港荒謬樓市現象，將「無屋住恐怖定同鬼住恐怖」的香港土地問題，用黑式幽默手法呈現。再衍生出有地產經紀為了豐厚佣金，明知樓盤是凶宅仍然落力游說客人買樓上車，最終當然被鬼纏繞。其實香港不少屋苑都曾傳出過靈異故事，然而可能故事如何恐怖，都不及高企的樓價恐怖。



黃又南在戲中飾演地產經紀阿源，他為了豐厚佣金，明知樓盤是凶宅，但仍落力游說客人上車。（《鬼同你住》劇照）

現年60歲的吳麗珠，在《歡樂今宵》宣布停播後，選擇淡出電視圈，並轉行做地產經紀。她去年亮相ViuTV節目《總有一瓣喺左近》時，暢談她「睇樓」時遇過的恐怖事件。

吳麗珠在節目中表示，曾經在朋友口中知悉住宅都會有「結界」。她稱：「朋友與家姐及另外一位朋友入去睇樓，家姐在客廳，而朋友就八卦入房周圍看，但很奇怪，朋友竟然行極都未能返回客廳，還找不到房門。於是打電話找我們，豈料電話未能接通。最後大聲呼叫起來，幸好家姐聽到，幫朋友開門才能離開房間。」

《鬼同你住》另一個故事就是魏秋樺、文雪兒、麥家琪及李麗珍四名女兒，她們為了媽媽的別墅，日日圍著病床期盼她早日歸西。（《鬼同你住》劇照）

除了朋友這次經歷外，她還提到她自己的親身經歷，當時吳麗珠表示她曾經負責推銷與凶宅同層的單位。她到達該樓層時就發現不對勁：「我負責推銷的單位與出事的地方僅相隔一個單位，我出升降機後其實可以不同經過事發單位，但我卻未知原因行經事發單位。當時這單位突然打開門，有人在搬運，我即時打打冷顫。」最後吳麗珠表示，曾經有50個客人想「睇樓」，但一知道在凶宅附近，就即刻放棄。

銅鑼灣伊利莎伯大廈一個高層單位在1984年發生一宗花槽藏雙屍命案，兇徒至今仍然在逃，案件成為香港世紀懸案之一。（Google Map截圖）

至於吳麗珠口中的凶宅，就是曾經發生過花槽藏雙屍命案的銅鑼灣伊利莎伯大廈的一個高層單位。在1984年3月31日，住在伊利莎伯大廈的一個高層單位的一對夫婦連日聞到惡臭，並循著味道發現隔壁單位的花槽有血水滲出。警方接報到場，從花槽中發現兩具男屍，其後更證實兩名死者的身份是新加坡珠寶商老闆的兒子謝順發和謝順成兩兄弟。

車保羅在戲中飾演「高佬鬼」，他為了不想自己的樓盤被人出售而纏上源。（《鬼同你住》劇照）

最詭異的是，除了在花槽發現兩具屍體外，還有許多的中、英文雜誌，兩個啤酒罐、四把鑰匙、一支螺絲批及一包螺絲，而且還有一個重達五公斤的鐵槌。至於兩具屍體死狀異常恐怖，據了解，兩人雙手被鐵鍊反綁、頭部及身體被白色繃帶纏繞，下方還有奇怪的符咒，看起來像是用伊斯蘭教葬禮的方式包裹屍體。

Netflix播放的港產劇《陽關道》，故事以本港3大奇案為藍本，其中一宗就是伊利莎伯大廈花槽藏雙屍命案。（《陽關道》劇照）

伊利莎伯大廈花槽藏雙屍命案發生至今37年，而警方數次前往新加坡追查，但都沒有任何進展。兇殺案的動機、疑犯、犯案手法及埋屍方式的原因仍然是一個謎，也讓這宗案件成為香港最經典的懸案之一。