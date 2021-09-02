尚氣專訪｜劉思慕原來超有錢？棄高薪厚職從影　獲梁朝偉親授演技

劉思慕因主演《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）獲得全球關注，日前接受聯合報專訪，提到能與偶像梁朝偉合作，歷經好幾個月的拍攝期，讓他欣喜若狂：「他的眼睛非常深邃迷人，不用講話就能傳達千言萬語」，更心花怒放隔空告白「我願意追隨梁朝偉到天涯海角」。



劉思慕原本在加拿大成長，在西安大略大學攻讀會計系，原本是一名會計師，但因熱愛表演、武術，決定放下原本穩定工作，投身荷李活，而他早在學生時期，就愛上梁朝偉的所有電影：「我們會在拍片空檔聊天，我向他請教一些表演的訣竅，他也都會分享，他真的是非常了不起的演員」。

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有一次，他得知梁朝偉非常熱愛刺激的戶外運動：「他喜歡衝浪、滑雪，還問我下次要不要一起運動，我當時心想，『我的天啊，梁朝偉耶，你要我做什麼，我都願意』」為此，強烈推薦Marvel影迷一定要去看《尚氣》」，「我實在等不及讓全世界看到他的完美演出了」。

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劉思慕不僅熱愛運動，私下也常在IG直播，拿著結他自彈自唱，對於華語歌曲也略知一二：「我很喜歡周杰倫，我覺得〈安靜〉這首歌，很適合用來形容這部電影，這是一首很寂寞也很浪漫的歌，就像這對父子明明針鋒相對，私底下卻又默默關心彼此」，最後還靦腆笑答「而這也是我最愛的歌曲之一」，現場還立刻獻唱個兩三句。

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《尚氣與十環幫傳奇》是Marvel首部華人超級英雄電影，劇組找來成家班的外籍成員Bradley Allan，擔任武術指導，雖然時常要在片中踢腿、揮拳，挑戰各種高難度動作，即使叫苦連天，但是劉思慕拍戲時的每分每秒，都超級興奮，只因從未想過自己能拍一部功夫電影，向傑出的前輩們看齊：「這絕對是大家從未看過的超級英雄電影，我也很期待未來能與其他復仇者聯盟成員見面，相信你們一定會喜歡」。電影將於9月2日上映。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】