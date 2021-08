《尚氣》陳法拉跟太極冠軍習武　替身外貌有幾分似樣？

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),由劉思慕(Simu Liu)、梁朝偉、陳法拉、Awkwafina、張夢兒主演,今日法拉就在IG再分享一條製作特輯,當中有她習太極的畫面,片中更見到她的替身,身形相近。

在最新的製作特輯中,集中講動作,當中仲有法拉與梁朝偉對戰場面。(《尚氣》影片截圖)

在最新的製作特輯中,影片集中講大大小小的動作場面,其中劉思慕的巴士大戰,似乎是戲中一大搶眼位,所佔篇幅最多,導演亦坦言這幕巴士在三藩市直闖斜路的戲,絕對未試過,雖然有特技輔助,但去到最後就要直撞落私家車處,相當驚險。

至於陳法拉,在預告便透露自己角色是習太極的,所以開拍前要跟太極比賽冠軍好手練習動作,她亦讚嘆導師的動作非常厲害,已經要努力學好。而在片場所見,這位導師可能亦兼任替身,埋位時也不斷指導法拉。雖則樣子不像法拉,但身形就相當接近,幾可亂真。而梁朝偉在製作特輯中都有耍兩招,由於動作場面以特技展現居多,所以偉仔都係開拍前早兩星期操下就應付到。