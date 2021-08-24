《尚氣》陳法拉跟太極冠軍習武　替身外貌有幾分似樣？

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），由劉思慕（Simu Liu）、梁朝偉、陳法拉、Awkwafina、張夢兒主演，今日法拉就在IG再分享一條製作特輯，當中有她習太極的畫面，片中更見到她的替身，身形相近。

在最新的製作特輯中，集中講動作，當中仲有法拉與梁朝偉對戰場面。（《尚氣》影片截圖）

在最新的製作特輯中，影片集中講大大小小的動作場面，其中劉思慕的巴士大戰，似乎是戲中一大搶眼位，所佔篇幅最多，導演亦坦言這幕巴士在三藩市直闖斜路的戲，絕對未試過，雖然有特技輔助，但去到最後就要直撞落私家車處，相當驚險。

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至於陳法拉，在預告便透露自己角色是習太極的，所以開拍前要跟太極比賽冠軍好手練習動作，她亦讚嘆導師的動作非常厲害，已經要努力學好。而在片場所見，這位導師可能亦兼任替身，埋位時也不斷指導法拉。雖則樣子不像法拉，但身形就相當接近，幾可亂真。而梁朝偉在製作特輯中都有耍兩招，由於動作場面以特技展現居多，所以偉仔都係開拍前早兩星期操下就應付到。