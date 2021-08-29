魔戒｜傳「精靈公主」莉芙泰萊太肥靠PS變瘦　現年44歲仍仙氣十足

TVB明珠台今晚（29日）重播2003年電影《魔戒三部曲：王者再臨》（The Lord of the Rings: The Return of the King），這部電影當年橫掃11項奧斯卡獎項，當中包括最佳電影及最佳導演，全球票房大收11億美元，為這個經典電影系列劃上完滿句號。

傳莉芙泰萊當年拍《魔戒》時靠PS執瘦身形，戲服亦盡量幫她遮掩肥肉。（劇照）

相信影迷們都對《魔戒》人物十分熟悉，其中飾演精靈公主「亞玟」的莉芙泰萊（Liv Tyler）雖然戲份不多，但憑著仙氣十足的美貌，每次出場都令人驚艷。據悉，當年拍攝時莉芙泰萊暴肥迫爆戲服，迫使劇組不得不用電腦特技幫她變瘦，再令用鏡頭角度令她看起來更窈窕。

重溫莉芙泰萊飾演的《魔戒》精靈公主

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莉芙泰萊跟飾演精靈弓箭手Legolas的奧蘭度布林仍然好Friend。（IG圖片）

莉芙泰萊於90年代中初出道時已驚為天人，除了因為是著名隊Aerosmith主音Steven Tyler的女兒，其出色外型亦令她在荷里活得到不少機會。《盜美人》（Stealing Beauty）讓影迷見識到18歲的莉芙泰萊有多美艷動人；1998年的《絕世天劫》（Armageddon）更令她成為荷里活炙手可熱的女星；到《魔戒》三部曲就登上事業巔峰。踏入2000年代中，莉芙泰萊自榮升人母後就開始減產，雖然聲勢不如以此，但總算長拍長有。

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