魔戒｜傳「精靈公主」莉芙泰萊太肥靠PS變瘦　現年44歲仍仙氣十足

TVB明珠台今晚(29日)重播2003年電影《魔戒三部曲:王者再臨》(The Lord of the Rings: The Return of the King),這部電影當年橫掃11項奧斯卡獎項,當中包括最佳電影及最佳導演,全球票房大收11億美元,為這個經典電影系列劃上完滿句號。

傳莉芙泰萊當年拍《魔戒》時靠PS執瘦身形,戲服亦盡量幫她遮掩肥肉。(劇照)

相信影迷們都對《魔戒》人物十分熟悉,其中飾演精靈公主「亞玟」的莉芙泰萊(Liv Tyler)雖然戲份不多,但憑著仙氣十足的美貌,每次出場都令人驚艷。據悉,當年拍攝時莉芙泰萊暴肥迫爆戲服,迫使劇組不得不用電腦特技幫她變瘦,再令用鏡頭角度令她看起來更窈窕。

莉芙泰萊跟飾演精靈弓箭手Legolas的奧蘭度布林仍然好Friend。(IG圖片)

莉芙泰萊於90年代中初出道時已驚為天人,除了因為是著名隊Aerosmith主音Steven Tyler的女兒,其出色外型亦令她在荷里活得到不少機會。《盜美人》(Stealing Beauty)讓影迷見識到18歲的莉芙泰萊有多美艷動人;1998年的《絕世天劫》(Armageddon)更令她成為荷里活炙手可熱的女星;到《魔戒》三部曲就登上事業巔峰。踏入2000年代中,莉芙泰萊自榮升人母後就開始減產,雖然聲勢不如以此,但總算長拍長有。

