尚氣專訪｜梁朝偉專業態度連導演都欽敬 Awkwafina爆肚講鹹濕笑話

Awkwafina因主演超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），正式加入Marvel Studios，也在片中發揮她擅長的喜劇表演。她日前接受聯合報專訪，說拍片的最大收穫，無疑是與楊紫瓊再度合作：「她是我遇過最溫暖的人，時常在片場照顧大家」，更自豪說：「我常跟她聚餐，有一起去吃過龍蝦麵。」



Awkwafina是美籍中韓混血兒，曾因溫馨喜劇《The Farewell》拿下金球獎影后，而她不僅是一名演員，也是一名才華洋溢的饒舌歌手：「我從小就看楊紫瓊、梁朝偉的電影長大，可以跟他們合作，下戲後跟他們去吃飯，真的超幸福的」，她曾與楊紫瓊在《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）合作，當時震懾於楊紫瓊的強大氣場，不敢跟她說話，後來是因為楊紫瓊的主動關心，才打破彼此的隔閡：「她私底下其實很瘋狂，也很自然」。

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Awkwafina首度加入Marvel，也很開心Marvel願意讓她盡情搞笑，她有場戲即興開黃腔，講「私處」玩笑，Marvel也願意過關，將該段落剪進正片，她未來最期待見到的「復仇者聯盟」成員是「Groot」，「Groot只有一句台詞，超可愛，也超帥的」。

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《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton從小就著迷武俠片，包括邵氏電影、《少林三十六房》，也極愛李安的《臥虎藏龍》，片中有段竹林戲就是致敬《臥虎藏龍》：「李安影響了我的一生，每部電影都帶我到一個不同的新境界」。

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提到梁朝偉，Destin Daniel Cretton則回憶當年念電影學校時，有次看了《重慶森林》、《花樣年華》，徹底開闊他的電影視野：「我從來不知道電影能這樣拍，不只是演技，就連美術、音樂以及攝影都是上等」，並誇讚梁朝偉總是提早到片場準備，不滑手機，專心看劇本，非常敬業。

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