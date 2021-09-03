尚氣｜幕後花絮揭陳法拉親身上陣拍打戲？Awkwafina耗3個月學射箭

終於，等了好久終於確定在9月2日搶先美國迎來Marvel第一部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）。不同於其他Marvel超級英雄，各個有其招牌動作都代表他們的無限潛能：鐵甲奇俠（Iron Man）利用手套發射雷射炮、奇異博士（Doctor Strange）豎起三根手指就能開啟多重宇宙、黑豹（Black Panther）放在胸前交叉的手也能將瓦干達團結起來。尚氣卻是藉著「氣」的融會貫通，修煉成為武術界最厲害的凡人，並靠著拳拳到肉的真功夫，把敵人殺得片甲不留！

文：INNA CHOU（VOGUE Taiwan）



由於武術是《尚氣與十環幫傳奇》的核心，設定武打整體感至關重要，Marvel在電影籌備前，就鎖定了Bradley James Allan擔任武術指導，並從世界各地找來了專家編武，有來自蒙古的騎馬專家、弓箭手，來自美國和加拿大的飛躍道（Parkour）大師，及已有二十年以上資歷的特技雙打團隊。 而擅長迴旋踢、側踢及各種武打技巧的Bradley，設計了許多反映個人風格的雙打場面，並探索各種最能發揮武術技能的招式，再藉由功夫、雙截棍、泰拳和太極的融合，成就電影裡至高無上的武術境界。

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幾乎每個演員皆為此展開許久的訓練，男主角劉思慕就上了各種搏擊和功夫課程，而Awkwafina則花了三個禮拜學習弓箭和開車，至於楊紫瓊和扮演文武的梁朝偉，也因過往的拍片經驗，提出不少意見，工作人員甚至透露，曾拍過《一代宗師》的梁朝偉，才剛到拍片現場，就立刻記住自己的動作，且架勢十足。

「失去他之後荷李活就不同」《尚氣與十環幫傳奇》武術大功臣離世

然而可惜的是，成就「尚氣」的幕後大功臣──武術指導Bradley James Allan卻在8月初因心臟病過世，享年48歲。Bradley 出生於澳洲，從小就接受各種武術訓練，包括拳擊、空手道、柔道、合氣道等，為了精通武術，他前往中國鑽研並學習中文，靠著《醉拳3》的出場機會，與成龍結下不解之緣，成龍的《玻璃樽》一場精彩絕倫的打鬥場面，讓Bradley 揚名立萬並成為荷李活動作場景武術指導。而他最讓人津津樂道的作品之一便是《金牌特務》中，那場在教堂發生的瘋狂又血腥、所有動作一氣呵成，又讓人拍案叫絕的打鬥場景。

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Marvel《尚氣與十環幫傳奇》及二十世紀影業出品的《皇家特工：第一任務》（The King's Man），成了Bradley 的最後遺作。《尚氣》導演Destin Daniel Cretton對片中的武術場景讚嘆不已：「我認為很少有電影能將動作場景描述為美麗又感性，但可以形容《尚氣》的武打不僅精緻，還有戲劇性，幾乎每場戰鬥都包含重要的情感，這驅動著每個環節和每個故事的延續。」

Bradley 的過世也讓武術迷遺憾又難過，除了成龍表達哀悼，還有國外媒體寫著「失去他之後荷李活就不同了」。

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《尚氣與十環幫傳奇》劇情＋預告：

《尚氣與十環傳奇》劇情描述尚氣原是十環幫首領文武的兒子，他自小接受組織的培訓，精通各種武術，長大後他原本想在舊金山過著平常人的生活，卻在一次意外中，再度扯入了十環幫。此時文武為了壯大自己的力量，向兒子招手，但不願淪為野心的工具，尚氣必須挺身而出，正面迎戰自己的父親。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：徹底刷新人生的力量！「斷捨離」經驗談：擺脫髒亂住處後，邂逅了真命天子】