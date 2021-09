尚氣｜幕後花絮揭陳法拉親身上陣拍打戲？Awkwafina耗3個月學射箭

終於,等了好久終於確定在9月2日搶先美國迎來Marvel第一部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)。不同於其他Marvel超級英雄,各個有其招牌動作都代表他們的無限潛能:鐵甲奇俠(Iron Man)利用手套發射雷射炮、奇異博士(Doctor Strange)豎起三根手指就能開啟多重宇宙、黑豹(Black Panther)放在胸前交叉的手也能將瓦干達團結起來。尚氣卻是藉著「氣」的融會貫通,修煉成為武術界最厲害的凡人,並靠著拳拳到肉的真功夫,把敵人殺得片甲不留!

由於武術是《尚氣與十環幫傳奇》的核心,設定武打整體感至關重要,Marvel在電影籌備前,就鎖定了Bradley James Allan擔任武術指導,並從世界各地找來了專家編武,有來自蒙古的騎馬專家、弓箭手,來自美國和加拿大的飛躍道(Parkour)大師,及已有二十年以上資歷的特技雙打團隊。 而擅長迴旋踢、側踢及各種武打技巧的Bradley,設計了許多反映個人風格的雙打場面,並探索各種最能發揮武術技能的招式,再藉由功夫、雙截棍、泰拳和太極的融合,成就電影裡至高無上的武術境界。

幾乎每個演員皆為此展開許久的訓練,男主角劉思慕就上了各種搏擊和功夫課程,而Awkwafina則花了三個禮拜學習弓箭和開車,至於楊紫瓊和扮演文武的梁朝偉,也因過往的拍片經驗,提出不少意見,工作人員甚至透露,曾拍過《一代宗師》的梁朝偉,才剛到拍片現場,就立刻記住自己的動作,且架勢十足。

「失去他之後荷李活就不同」《尚氣與十環幫傳奇》武術大功臣離世

然而可惜的是,成就「尚氣」的幕後大功臣──武術指導Bradley James Allan卻在8月初因心臟病過世,享年48歲。Bradley 出生於澳洲,從小就接受各種武術訓練,包括拳擊、空手道、柔道、合氣道等,為了精通武術,他前往中國鑽研並學習中文,靠著《醉拳3》的出場機會,與成龍結下不解之緣,成龍的《玻璃樽》一場精彩絕倫的打鬥場面,讓Bradley 揚名立萬並成為荷李活動作場景武術指導。而他最讓人津津樂道的作品之一便是《金牌特務》中,那場在教堂發生的瘋狂又血腥、所有動作一氣呵成,又讓人拍案叫絕的打鬥場景。

Marvel《尚氣與十環幫傳奇》及二十世紀影業出品的《皇家特工:第一任務》(The King's Man),成了Bradley 的最後遺作。《尚氣》導演Destin Daniel Cretton對片中的武術場景讚嘆不已:「我認為很少有電影能將動作場景描述為美麗又感性,但可以形容《尚氣》的武打不僅精緻,還有戲劇性,幾乎每場戰鬥都包含重要的情感,這驅動著每個環節和每個故事的延續。」

Bradley 的過世也讓武術迷遺憾又難過,除了成龍表達哀悼,還有國外媒體寫著「失去他之後荷李活就不同了」。

《尚氣與十環幫傳奇》劇情+預告:

《尚氣與十環傳奇》劇情描述尚氣原是十環幫首領文武的兒子,他自小接受組織的培訓,精通各種武術,長大後他原本想在舊金山過著平常人的生活,卻在一次意外中,再度扯入了十環幫。此時文武為了壯大自己的力量,向兒子招手,但不願淪為野心的工具,尚氣必須挺身而出,正面迎戰自己的父親。

