尚氣｜Marvel總裁讚梁朝偉「時代最好的演員」　再談滿大人爭議

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中,梁朝偉在電影中飾演反派「文武」一角備受關注,影迷看完預告盛讚他在劇中表現出色,鋒芒完勝主角劉思慕,如今連Marvel總裁奇雲費治(Kevin Feige)也大讚,稱梁朝偉是「這個時代最好的演員之一。」



奇雲費治日前接受美國影視網站《爛番茄》(Rotten Tomatoes)專訪,對於《尚氣與十環幫傳奇》中飾演「文武」的梁朝偉直言:「梁朝偉扮演尚氣的父親以及十環幫的首領,簡直是美夢成真的一刻,因為他是我們這個時代最好的演員之一(one of the best actors of our time)!」還說很期待把梁朝偉介紹給「不知道梁朝偉之前豐功偉業」的粉絲。

👇👇👇楊紫瓊、元華、陳法拉等等香港明星都有份演!點圖放大看《尚氣》角色海報👇👇👇

+ 1

關於梁朝偉飾演的角色「文武(之前稱滿大人)」先前有不少爭議,在2013年的《鐵甲奇俠3》其實也出現過這個人物,當時由《甘地》奧斯卡影帝Ben Kingsley演出,角色形象非常負面。對此,奇雲費治一再澄清:「《鐵甲奇俠3》中的滿大人並不是真的滿大人,是一名叫Trevor Slattery的冒牌貨,並非真正的十環幫首領。」而真正的十環幫首領將在《尚氣與十環幫傳奇》中登場,也就是梁朝偉演出的「文武」。

👇👇👇你認為梁朝偉飾演的角色有辱華嗎?點圖放大看更多《尚氣》精彩劇照👇👇👇

+ 15

此外,奇雲費治也親口證實在新預告中的兩個驚喜客串角色,一如外界猜測,正是好久不見的「惡煞」以及《奇異博士》中的重要配角「王」,奇雲費治解釋:「我們可以向全世界詳細介紹像是《尚氣》這類全新超級英雄角色。不過片名副標『十環傳奇』,事實上又連結到Marvel電影宇宙創立初期的作品。」

同場加映:甄子丹拒接不尊重中國文化電影 網民留言點名梁朝偉(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 5

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】