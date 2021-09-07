尚氣｜Marvel總裁讚梁朝偉「時代最好的演員」　再談滿大人爭議

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中，梁朝偉在電影中飾演反派「文武」一角備受關注，影迷看完預告盛讚他在劇中表現出色，鋒芒完勝主角劉思慕，如今連Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）也大讚，稱梁朝偉是「這個時代最好的演員之一。」



奇雲費治日前接受美國影視網站《爛番茄》（Rotten Tomatoes）專訪，對於《尚氣與十環幫傳奇》中飾演「文武」的梁朝偉直言：「梁朝偉扮演尚氣的父親以及十環幫的首領，簡直是美夢成真的一刻，因為他是我們這個時代最好的演員之一（one of the best actors of our time）！」還說很期待把梁朝偉介紹給「不知道梁朝偉之前豐功偉業」的粉絲。

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關於梁朝偉飾演的角色「文武（之前稱滿大人）」先前有不少爭議，在2013年的《鐵甲奇俠3》其實也出現過這個人物，當時由《甘地》奧斯卡影帝Ben Kingsley演出，角色形象非常負面。對此，奇雲費治一再澄清：「《鐵甲奇俠3》中的滿大人並不是真的滿大人，是一名叫Trevor Slattery的冒牌貨，並非真正的十環幫首領。」而真正的十環幫首領將在《尚氣與十環幫傳奇》中登場，也就是梁朝偉演出的「文武」。

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此外，奇雲費治也親口證實在新預告中的兩個驚喜客串角色，一如外界猜測，正是好久不見的「惡煞」以及《奇異博士》中的重要配角「王」，奇雲費治解釋：「我們可以向全世界詳細介紹像是《尚氣》這類全新超級英雄角色。不過片名副標『十環傳奇』，事實上又連結到Marvel電影宇宙創立初期的作品。」

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