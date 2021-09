尚氣｜梁朝偉受訪揭7歲時父親離家出走　「從此我唔識同人相處」

Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)本周上映,香港影帝梁朝偉首次進軍荷里活,於戲中飾演反派「文武」。近日他接受美國《GQ》雜誌訪問,除了宣傳新片外,亦罕有地談及跟父親的關係。



梁朝偉又提到他的粉絲已經是為人父母,甚至是祖父、祖母一輩,視他為兒子一樣,對於他進軍荷里活感到開心及驕傲,比喻就像兒子考進外國名牌大學。(劇照)

梁朝偉提到任職夜場經理的父親,在他7歲時三度離家出走,從此就再沒回家,在60年代尾的香港社會中,破碎家庭都算罕見,梁朝偉因為家庭問題而變得性格內斂:「父親離開我後,我不知道怎樣跟別人相處,小時候身邊個個都在談論他們的父親、家庭,他們有多快樂,我想我由這個時候開始就拒絕跟別人溝通,變得非常壓抑。」

梁朝偉在《2046》的鬍鬚造型,令他在荷里活有「亞洲奇勒基寶」的稱號。(電影截圖)

多年來梁朝偉甚少扮演父親角色,原來都跟父親離家出走有關:「曾經有人找我扮演失敗父親角色,但我拒絕了,因為我不想勾起父親怎麼對待我」。童年時擺脫來自單親家庭的羞恥感,原來全靠跟母親一起看電影,令他愛上羅拔迪尼路(Robert De Niro)、阿爾柏仙奴(Al Pacino)及真赫曼(Gene Hackman),又透露母親最喜歡阿倫狄龍(Alain Delon)。

更多《尚氣》精彩劇照

+ 26

梁朝偉亦提到一直都有意到荷里活發展,最想跟大導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)合作,但多年來苦無機會,他亦覺得荷里活不會讓像他般個子不高及講廣東話的香港演員,在大製作中擔當重要角色。不過《尚氣》導演Destin Daniel Cretton決定由劉思慕飾演「尚氣」前,已意屬由梁朝偉扮演大反派:「讓Tony(梁朝偉洋名)作為我們的指路明燈,在他答應之前,我們來創造一個值得他接受的角色」。