尚氣｜梁朝偉受訪揭7歲時父親離家出走　「從此我唔識同人相處」

Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）本周上映，香港影帝梁朝偉首次進軍荷里活，於戲中飾演反派「文武」。近日他接受美國《GQ》雜誌訪問，除了宣傳新片外，亦罕有地談及跟父親的關係。



梁朝偉又提到他的粉絲已經是為人父母，甚至是祖父、祖母一輩，視他為兒子一樣，對於他進軍荷里活感到開心及驕傲，比喻就像兒子考進外國名牌大學。（劇照）

梁朝偉提到任職夜場經理的父親，在他7歲時三度離家出走，從此就再沒回家，在60年代尾的香港社會中，破碎家庭都算罕見，梁朝偉因為家庭問題而變得性格內斂：「父親離開我後，我不知道怎樣跟別人相處，小時候身邊個個都在談論他們的父親、家庭，他們有多快樂，我想我由這個時候開始就拒絕跟別人溝通，變得非常壓抑。」

梁朝偉在《2046》的鬍鬚造型，令他在荷里活有「亞洲奇勒基寶」的稱號。（電影截圖）

多年來梁朝偉甚少扮演父親角色，原來都跟父親離家出走有關：「曾經有人找我扮演失敗父親角色，但我拒絕了，因為我不想勾起父親怎麼對待我」。童年時擺脫來自單親家庭的羞恥感，原來全靠跟母親一起看電影，令他愛上羅拔迪尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）及真赫曼（Gene Hackman），又透露母親最喜歡阿倫狄龍（Alain Delon）。

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梁朝偉亦提到一直都有意到荷里活發展，最想跟大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）合作，但多年來苦無機會，他亦覺得荷里活不會讓像他般個子不高及講廣東話的香港演員，在大製作中擔當重要角色。不過《尚氣》導演Destin Daniel Cretton決定由劉思慕飾演「尚氣」前，已意屬由梁朝偉扮演大反派：「讓Tony（梁朝偉洋名）作為我們的指路明燈，在他答應之前，我們來創造一個值得他接受的角色」。