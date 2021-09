Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映後,令男主角劉思慕爆紅,早幾日他的Instagram的粉絲仍只得數十萬,截至今日已急升至近120萬。

《尚氣》上映後劉思慕IG粉絲人數突破百萬。(網上截圖)

劉思慕加入MCU後成功發圍!(劇照)

不過對比其他復仇者演員的IG粉絲人數,劉思慕幾乎排包尾,對比「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)及「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)等演員的粉絲數目可謂差天共地,不過眾多MCU演員中,IG最多粉絲的竟然不是任何一位超級英雄,究竟係邊個呢?

