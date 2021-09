尚氣正式加入復仇者聯盟！劉思慕靠實力揮底負評　獲貝兒娜森祝賀

Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)美國上映順利開出票房紅盤,即將刷新勞動節周末的最高首映賣座紀錄,早先各方抱持懷疑眼光的男主角劉思慕(Simu Liu)打贏第一仗,大大揚眉吐氣。



「Marvel隊長」(Captain Marvel)貝兒娜森(Brie Larson)也在社群網站上釋出善意,除了歡迎尚氣加入Marvel電影宇宙的大家庭,也恭喜劉思慕。

《尚氣與十環幫傳奇》目前雖沒在中國排上檔期,各方揣測不斷,然而台灣、香港、美國上映後皆穩坐票房冠軍,香港首日創9月首映票房的第一名,美國也預計會以3天6000萬美元榮登史上勞動節周末最佳賣座紀錄,成績很亮眼。

劉思慕特別拍下自己與家鄉市區陳列的大型《尚氣與十環幫傳奇》宣傳合照,貝兒娜森熱情歡迎他加入Marvel超級英雄行列,Marvel更在最新北美15秒預告宣示尚氣就是「復仇者聯盟」新成員,未來觀眾應該還有不少機會繼續在Marvel影片中見到他。

