【尚氣】觀眾最鍾意朝偉呢一句對白　中譯英字幕影響觀感？

近日上映的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）是Marvel電影世界首部以華裔超級英雄為主角的作品，電影亦充滿中國元素，各個華人角色亦少不免要講中文。

《尚氣》中、英對白的比例近乎50/50，外國觀眾發現中譯英字幕有不夠到位的地方。（劇照）

《尚氣》中、英夾雜的程度幾近去到50/50，對於華人觀眾來說當然睇得更投入，但西方觀眾又如何去理解中文台詞背後的意思呢？外國討論區有熟悉中文與英文的網民認為，《尚氣》的英譯中字幕不夠到位，不過對他們來說，全片最受歡迎的對白正是中文。

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究竟梁朝偉講邊一句咁受觀眾歡迎？（劇照）

戲中講到梁朝偉飾演的「文武」，一直認為太太未死，只是被家鄉「大羅」的族人困在山洞之中，故率領十環幫到大羅開戰。當他抵達時，被大羅戰士之一的元華攔下並表示不歡迎他。從外表上來看，元華比梁朝偉年長，但劇情設定「文武」因為擁有十環而長生不老，今時今日已活過千歲，所以面對元華的無禮對待，他寸爆回應對方：「小子，你對我說話尊重一點。我吃的鹽比你吃的飯多」，不過英文字幕並未有依字面意思翻譯，而是譯作「I've lived ten of your lifetimes」，意思為「我活了你十輩子」。

戲中梁朝偉對太太陳法拉一往情深，但這份情最後變成摧毀自己的致命傷。（劇照）

對比之下，意思上其實差不多，但外國人就感受不到「我食鹽多過你食米」這幾個字之中蘊含的霸氣，但若果直譯「I've eaten more salt than you've eaten rice in your entire life」，相信外國觀眾就會覺得奇奇怪怪，不過身在美國的華人聽到就非常之有親切感。此外，網民亦指出中譯英字幕有不少未盡完美的地方，例如梁朝偉抵達大羅時，說了一句「我來了」，但英文字幕卻打出「I'm here, my love」，觀眾認為梁朝偉的演技，足以讓觀眾知道他對太太的深情，英文字幕自行補上「my love」實在多餘。

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