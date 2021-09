【尚氣】觀眾最鍾意朝偉呢一句對白　中譯英字幕影響觀感？

近日上映的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)是Marvel電影世界首部以華裔超級英雄為主角的作品,電影亦充滿中國元素,各個華人角色亦少不免要講中文。

《尚氣》中、英對白的比例近乎50/50,外國觀眾發現中譯英字幕有不夠到位的地方。(劇照)

《尚氣》中、英夾雜的程度幾近去到50/50,對於華人觀眾來說當然睇得更投入,但西方觀眾又如何去理解中文台詞背後的意思呢?外國討論區有熟悉中文與英文的網民認為,《尚氣》的英譯中字幕不夠到位,不過對他們來說,全片最受歡迎的對白正是中文。

以下內容涉及劇透,請斟酌閱讀

究竟梁朝偉講邊一句咁受觀眾歡迎?(劇照)

戲中講到梁朝偉飾演的「文武」,一直認為太太未死,只是被家鄉「大羅」的族人困在山洞之中,故率領十環幫到大羅開戰。當他抵達時,被大羅戰士之一的元華攔下並表示不歡迎他。從外表上來看,元華比梁朝偉年長,但劇情設定「文武」因為擁有十環而長生不老,今時今日已活過千歲,所以面對元華的無禮對待,他寸爆回應對方:「小子,你對我說話尊重一點。我吃的鹽比你吃的飯多」,不過英文字幕並未有依字面意思翻譯,而是譯作「I've lived ten of your lifetimes」,意思為「我活了你十輩子」。

戲中梁朝偉對太太陳法拉一往情深,但這份情最後變成摧毀自己的致命傷。(劇照)

對比之下,意思上其實差不多,但外國人就感受不到「我食鹽多過你食米」這幾個字之中蘊含的霸氣,但若果直譯「I've eaten more salt than you've eaten rice in your entire life」,相信外國觀眾就會覺得奇奇怪怪,不過身在美國的華人聽到就非常之有親切感。此外,網民亦指出中譯英字幕有不少未盡完美的地方,例如梁朝偉抵達大羅時,說了一句「我來了」,但英文字幕卻打出「I'm here, my love」,觀眾認為梁朝偉的演技,足以讓觀眾知道他對太太的深情,英文字幕自行補上「my love」實在多餘。

