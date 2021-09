尚氣｜劉思慕成名前賤價影罐頭相　網民：「買起佢」原來咁平

由劉思慕(Simu Liu)及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),前者雖然飾演「尚氣」,但由公布他成為男主角開始,網上出現不少負評。然而電影上映後,劉思慕憑他的自嘲本能,殺出另一片天。有趣地,《尚氣與十環幫傳奇》講述成為「尚氣」前的尚恩(Shaun),原本與好友Katy在酒店擔任代客泊車,沒想到劉思慕在名前都與「尚氣」有段相同的經歷,他在未獲Marvel Studios招手前,曾擔任「罐頭相」的模特兒,而這批照片至今仍然可以在圖庫網站買到。



劉思慕獲Marvel Studios招手,成為MCU首位亞裔超級英雄。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

現年32歲的劉思慕出生於中國黑龍江省哈爾濱市,他在5歲時與家人移民到加拿大,並在當地的Erin Mills郊區成長,並在當地一間歷史悠久的大學西安大略大學(University of Western Ontario)就讀財務和會計系。他畢業後曾在德勤擔任會計師,但最終遭解僱,也因此使他需要探索新出路。最終,他決定成為一名演員。

在未成為尚氣前,他只在酒店擔任代客泊車。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

他在2012年開始其演藝事業,大多在電影及電視擔任跑龍套。他在2015年參演加拿大劇集《Blood and Water》,成為劇集其中一位常設角色,更因此獲入圍角逐加拿大影視獎。翌年他憑演出《Kim's Convenience》而開始在加拿大打響名堂。之後在2019年,他還獲Marvel Studios招手,獲選在《尚氣與十環幫傳奇》飾演全新超級英雄「尚氣」。

成為「尚氣」前的尚恩,與好友Katy在酒店擔任代客泊車。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

然而劉思慕在獲Marvel Studios招手前,曾在2014年曾擔任「罐頭相」的模特兒,而這輯相至今仍然能在廣告、教科書封面、會議報告及小冊子等見到。他在今年4月曾貼文自嘲,透露這批照片在2014年拍攝,當時的酬勞只得120美元(約933港元)。而由於這輯照片屬於圖庫網站,所以劉思慕不能買回版權,而他也告誡網民,拍攝「罐頭相」前要三思,因為照片版權永遠屬於別人。至於如果網民想收集劉思慕的「罐頭相」,只需要付259元。