【奪寶奇兵】夏里遜福接班人人選確定　傳將由歐美電視界才女接棒

撰文：王誦賢
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由夏里遜福（Harrison Ford）主演的《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列電影，其首部作品在1981年面世後，很快就受到全球影迷的愛戴，之後還推出過三部續集電影，而這四部《奪寶奇兵》電影合共獲得近20億美元收入。目前《奪寶奇兵》第五集正在拍攝當中，劇組更會透過技術將夏里遜福變得年輕，而曾有傳言指這作品將會是夏里遜福最後一部《奪寶奇兵》的作品，他在戲中還會找出繼任人，近日有指人選已經確定。

Phoebe Waller-Bridge是劇集的主創、編劇兼演員，所以《邋遢女郎》所獲得的獎項全部都與她有關。她還是即將上映的《007：生死有時》編劇之一。（《邋遢女郎》劇照）

英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）引述知情人士表示，《奪寶奇兵》系列監製Kathleen Kennedy作出一個「非常大膽」的改變，就是將主角換成女性擔任，而未來的主角人選亦已經確定，至於Kathleen Kennedy方面，其發言心則拒絕評論有關傳聞。

夏里遜福是《奪寶奇兵》的標誌人物。（《奪寶奇兵之聖戰奇兵》劇照）

該報道指出，「奪寶奇兵」的接任人選將會是現年36歲的英國女演員兼編劇Phoebe Waller-Bridge。她曾憑《邋遢女郎》（Fleabag）勇奪英國電視學院獎喜劇類最佳女主角、三項艾美獎及兩項金球獎。報道引述片場人士消息指出：「片場已經傳出她的角色將成為第一主角。」

Phoebe Waller-Bridge曾在《韓索羅：星球大戰外傳》與夏里遜福合作，當時前者為機械人L3-37聲演及動作捕捉。（《韓索羅：星球大戰外傳》劇照）

其實Phoebe Waller-Bridge在今年4月已經獲邀參演《奪寶奇兵》第五集，雖然其角色仍未公開，但有傳她在戲中將會飾演夏里遜福的左右手。其實今次並不是Phoebe Waller-Bridge首次與夏里遜福合作，因為前者曾參演《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story），飾演機械人L3-37。

Phoebe Waller-Bridge憑《邋遢女郎》獲得多個獎項，其中包括艾美獎、金球獎及英國電視學院獎的最佳女主角獎，另也奪得金球獎最佳音樂喜劇類劇集和艾美獎最佳喜劇類劇集編劇與最佳喜劇類劇集獎。（《邋遢女郎》劇照）
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