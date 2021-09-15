【奪寶奇兵】夏里遜福接班人人選確定　傳將由歐美電視界才女接棒

由夏里遜福（Harrison Ford）主演的《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列電影，其首部作品在1981年面世後，很快就受到全球影迷的愛戴，之後還推出過三部續集電影，而這四部《奪寶奇兵》電影合共獲得近20億美元收入。目前《奪寶奇兵》第五集正在拍攝當中，劇組更會透過技術將夏里遜福變得年輕，而曾有傳言指這作品將會是夏里遜福最後一部《奪寶奇兵》的作品，他在戲中還會找出繼任人，近日有指人選已經確定。



Phoebe Waller-Bridge是劇集的主創、編劇兼演員，所以《邋遢女郎》所獲得的獎項全部都與她有關。她還是即將上映的《007：生死有時》編劇之一。（《邋遢女郎》劇照）

英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）引述知情人士表示，《奪寶奇兵》系列監製Kathleen Kennedy作出一個「非常大膽」的改變，就是將主角換成女性擔任，而未來的主角人選亦已經確定，至於Kathleen Kennedy方面，其發言心則拒絕評論有關傳聞。

夏里遜福是《奪寶奇兵》的標誌人物。（《奪寶奇兵之聖戰奇兵》劇照）

該報道指出，「奪寶奇兵」的接任人選將會是現年36歲的英國女演員兼編劇Phoebe Waller-Bridge。她曾憑《邋遢女郎》（Fleabag）勇奪英國電視學院獎喜劇類最佳女主角、三項艾美獎及兩項金球獎。報道引述片場人士消息指出：「片場已經傳出她的角色將成為第一主角。」

Phoebe Waller-Bridge曾在《韓索羅：星球大戰外傳》與夏里遜福合作，當時前者為機械人L3-37聲演及動作捕捉。（《韓索羅：星球大戰外傳》劇照）

其實Phoebe Waller-Bridge在今年4月已經獲邀參演《奪寶奇兵》第五集，雖然其角色仍未公開，但有傳她在戲中將會飾演夏里遜福的左右手。其實今次並不是Phoebe Waller-Bridge首次與夏里遜福合作，因為前者曾參演《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story），飾演機械人L3-37。