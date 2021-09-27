【咒術屍戰】《屍殺列車》賣座導演延尚昊　盼開拓自己的喪屍世界

斥資70億韓圓製造的喪屍電影《咒術屍戰》正在香港熱映中，電影由《屍殺列車》賣座導演延尚昊擔任編劇，他接受訪問時透露，希望可以開拓屬於自己的喪屍電影世界，看來《咒術屍戰》有望開拍續集：「擔任《咒術屍戰》的編劇，感覺像在創造自己的《喪屍》系列電影。」



《謗法》由成東鎰、嚴智苑、鄭知曉、趙敏修等實力派演員主演。

延尚昊為新片宣傳接受各地傳媒訪問，他先談到去年推出由他編劇的韓劇《謗法》，他說：「寫這個原創電視劇時，我研究了韓國和亞洲各地的超自然現象，去年在劇集中使用了部分研究，除此之外東南亞還有許多有趣的超自然現象及和喪屍息息相關的素材，因此萌生了電影版，希望將這些奇聞怪事呈現給觀眾。」

《咒術屍戰》是《謗法》的同一時空劇情延續，講述講述韓國傳說的妖怪，在甦醒後組成喪屍軍團，在韓國大開殺戒的故事。（《咒術屍戰》劇照）

而今次《咒術屍戰》，他他透露花了四個月時間寫這劇本，而在撰寫的過程中也與薩滿教領域的專家和專業人士交流。除此之外，他亦分享從小就喜歡看殭屍電影，而《咒術屍戰》中裡能移動的屍體，感覺很像喪屍。他強調：「《咒術屍戰》裡的『喪屍』與通過病毒傳播的現代喪屍截然不同，它是由女巫控制的『活死人』，對我來說是相當新鮮有趣。」

《咒術屍戰》是一部斥資70億韓圓製造的喪屍電影。（《咒術屍戰》劇照）

另外，電影《咒術屍戰》也涉及《謗法》中追擊神秘懸疑事物的故事：「努力呈現只有電影版才能擁有的速度感和動作場面，希望觀眾在戲院裡能有優質的視聽體驗。」問到為何經常製作一些令人驚悚的影片？他表示希望觀眾將《咒術屍戰》視為一部超自然的動作冒險片：「我參與的影片都是結合社會現象和奇幻元素，好像《咒術屍戰》這部片也包含了各種各樣的情感，希望大家會喜歡及感受到角色在電影世界內面對的恐懼。同時也希望年輕製作人多研究探討更多喪屍題材的可能性。」