Netflix｜10月必睇8套新上架作品　小辣椒《goop》深層探索性生活

在經歷9月超熱門韓劇《魷魚遊戲》,以及《紙房子》(Money Heist)最終季第5部第1輯、《性愛自修室》(Sex Education)第3季、《午夜彌撒》(Midnight Mass)、《舒麥加傳奇》(Schumacher)等片後,10月Netflix還有《安眠書店》(You)第3季、《魔鑰傳》(Locke & Key)第2季,還有薩克薛達(Zack Snyder)Netflix電影《不死喪軍》(Army of the Dead)的前傳《不羈賊軍》(Army of Thieves)!

《安眠書店》第3季|劇集|10/15上線

接續第二季結局中的伏筆──由女星Victoria Pedretti飾演的Love已然懷有身孕,Joe身為人父的喜悅,讓他願意與內心同樣扭曲病態的Love共組家庭,兩人一同搬至郊區重新開始,而Joe則必須再重新適應百無聊賴的郊區生活。

正當他們打算在社區展開新生活時,Joe 依然「本性難移」,對女鄰居娜塔莉產生好奇與窺探,反映出他心底從未放棄尋找「The one」的念頭,想必兩人之間的情感將會受到更多的波動與挑戰。這名女鄰居由女星Michaela McManus飾演,而眾多新鄰居包括「Travis Van Winkle」飾演魅力十足的有錢老闆Cary,將與Joe成為好友,以及「Shalita Grant飾」飾演的網紅媽媽Sherry,表面看來熱情好客,私底下卻盤算著要將Love拉入社交圈中,以鞏固自己在社區中的地位,還有一群Love在蛋糕店認識的青少年等,在社交網絡不斷擴張的同時也讓劇情的走向更複雜化。

《體壇造馬揭秘》|紀錄片|10/16上線

《體壇造馬揭秘》(Bad Sport)訴說六個令人難以置信的故事,檢視運動與罪案的交織發展,由捲入爭議的運動員、教練和執法人員現身說法。各集內容包括2002年鹽湖城冬奧花式溜冰醜聞、印第賽車巨星Randy Lanier的走私大麻案、亞利桑那州立大學籃球隊操弄比分醜聞、受雇於詐領保險金集團的馬兒殺手、義大利足球史上最重大的造假案「Calciopoli」,以及南非板球隊隊長Hansie Cronje跌落神壇的悲劇故事。

《黑夜皓齒》|電影|10/20上線

為了賺外快,個性古怪的大學生Benny(Jorge Lendeborg,Jr.飾)某天晚上兼差充當私人司機,接送兩名神秘的年輕女子在洛杉磯到處跑趴。Benny拜倒在她們的石榴裙下後,旋即發現她們竟然對他另有所圖,更露出貪婪無厭的嗜血本性。事態一發不可收拾,Benny被捲入一場神秘的戰爭,各地水火不容的吸血鬼族對抗人類世界的守護者,而守護者的領袖還是他的哥哥,且哥哥將不計一切代價將吸血鬼族打回萬丈深淵。眼看就要日出,想要活命並拯救這座「天使之城」,Benny就必須在克服恐懼和屈服於誘惑之間做出選擇。

《goop生活態度:有情有性》|劇集|10/21上線

1998年以《寫我深情》(Shakespeare in Love)榮獲第71屆奧斯卡最佳女主角、近期又因參演「Marvel電影宇宙」中的「小辣椒」聞名的女星桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)和她的goop團隊隆重推出《goop生活態度:有情有性》(Sex, Love & goop)。本節目請到專家協助勇於嘗試的伴侶,透過學習課程及各種方法,幫助他們探索更加歡愉的性愛及更深層的親密關係。(光是看「小辣椒」跟大家大聊性事感覺就會很好看啊!)

《魔鑰傳》第2季|劇集|10/22上線

改編自Joe Hill和Gabriel Rodriguez由IDW Entertainment出版的暢銷漫畫系列。故事講述父親離奇遇害後,Locke家的三名子女跟著母親搬進名為「Key house」的祖厝,意外在屋內找到多把可能與父親命案有關的魔法鑰匙。正當孩子們探究每把鑰匙的特殊力量時,神秘的惡魔醒了過來,準備不擇手段地搶走這些鑰匙。這部以成長為主軸的懸疑影集描述親情、痛失至親和家人之間無法動搖的連結。

《陰謀辦公室》|動畫|10/22上線

這是一部是給大人看的動畫喜劇!主角是暗中運作的影子政府,以及一個每天負責為全世界製造陰謀的怪異團隊。從曲折繁複的偽裝到祕密結社再到蒙面狂歡派對禮儀,要融入「Cognito Inc.」的辦公室文化恐怕不太容易,對不善社交的技術天才Reagan Ridley來說尤其困難。即使職場裡有爬蟲變形者和通靈蘑菇等各種怪咖,Reagan還是顯得格格不入,只因她一心相信世界可以變得更好。芮根認為她可以帶來新氣象,但首先,她得好好應付自己精神失常、負責撰寫聲明的父親以及不負責任的同事,並且抓住她夢想中的升遷機會。

《韓國雨衣殺手:全面追緝柳永哲》|劇集|10/22上線

柳永哲出生於漢城一個貧困家庭,他從2003年9月到2004年7月先後殺害20人,受害者包括婦女、富人以及弱智者,手段周密。他殺害的女性多為按摩女。他將她們騙到住所,用錘子等將其打死,然後在浴室分屍。他在漢城惠化洞殺害一名老人時,為了造成入室搶劫的假象,用鎬頭敲壞了老人家中的金庫門,卻弄傷手部。由於害怕血液會被檢測出來,他放火燒了犯罪現場。柳永哲在被捕後態度囂張,揚言本想殺害100多人。他自稱是因為妻子將他拋棄,自己又對貧富差距不滿,想要向富人報復才行兇⋯⋯

《不羈賊軍》|電影|10/29上線

如果說《不死喪軍:拉斯維加斯的陷落》動畫劇情著重於喪屍爆發的神秘源頭,以及史考特和他的團隊在拉斯維加斯地區淪陷期間的起源故事,那麼《不羈賊軍》的時間線又要來得更早,它的故事時間主要設定在《不死喪軍》電影的「六年前」,當時活屍危機才剛爆發,而遠在歐洲的Ludwig Dieter則將預備撬開「全世界最難開的金庫」!

由德國男演員Matthias Schweighofer所飾演的路德在《不死喪軍》電影中是一位保險庫破解員,他協助打開拉斯維加斯裡經高人設計的精密高科技金庫「The Ring of the Nibelung」。然而作為《不羈賊軍》的主角,他這次除了必須協助另一個神偷團隊,破解「世界最難開的金庫」外,或許也將揭開他如何習得解鎖神技的秘密!同時從預告中也能看到這個角色跟在《不死喪軍》一樣有搞笑擔當的戲份,而《不羈賊軍》則是一部純粹的搶劫犯罪喜劇爽片!

