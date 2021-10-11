麥當娜上節目自爆後悔不演「貓女」　受訪途中突揭短裙露底走光

美國樂壇天后麥當娜早前出席清談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，她被節目主持Jimmy Fallon問到有關她演出的傳聞，沒想到麥當娜自爆曾婉拒了《22世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）的演出機會。



米雪菲花最後成為了貓女。（《蝙蝠俠再戰風雲》劇照）

當時節目主持Jimmy Fallon連續問了麥當娜數則演出的傳聞，其中一個是關於她原本會在《蝙蝠俠再戰風雲》飾演「貓女」及主演《艷舞女郎》（Showgirls）。沒想到麥當娜確認了這兩則傳聞，並只自己非常後悔拒絕了其中一次的演出機會。她稱：「我看過這兩則傳聞，我後悔沒有飾演貓女，那實在是太刺激的角色了。」至於1995年上映、由Elizabeth Berkley主演的《艷舞女郎》，麥當娜則表示沒有太大遺憾，僅用一字「No（沒有）回應。

有指《22世紀殺人網絡》的女主角原是麥當娜。（《22世紀殺人網絡》劇照）

除此之外，原來麥當娜還曾拒絕了《22世紀殺人網絡》的演出，她稱：「我也拒絕了《22世紀殺人網絡》，你能相信嗎？我想自殺了，這是有史以來最好的電影之一，這是我生命中感到遺憾的其中一小部分。」

另外，穿上短裙的麥當娜在訪問期間突然躺在Jimmy Fallon的枱上，當時Jimmy Fallon害怕麥當娜會走光，因此立刻脫下西裝外套以防麥當娜走光，然而此時麥當娜突然站起來，並揭起短裙，直接露出內褲。

麥當娜非常遺憾自己婉拒貓女角色。（《蝙蝠俠再戰風雲》劇照）