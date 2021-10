「奇異博士」班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)近日接受節目《Live with Kelly and Ryan》遙距訪問,宣傳新片《路易斯韋恩的迷幻貓世界》(The Electrical Life of Louis Wain),他自爆早前曾確診新冠肺炎,幸好已經康復,目前狀況不錯。

班尼狄透露確診時正在拍攝《奇異博士》續集。(劇照)

主持人一早知班尼迪曾確診,在直播訪問期間問他狀況如何,他表示早在4月時就懷疑自己受感染:「疫情並沒有結束,雖然我是屬於比較幸運的確診者,但如你所見,(疫情)真的非常恐怖」。談到疫情過後回復正常時最想做的事,班尼迪透露最想去滑浪及下廚。

班尼狄近日忙於宣傳新片《路易斯韋恩的迷幻貓世界》。(劇照)

早前有消息指,班尼迪於2019年底在南非拍攝電影《誣罪審判》(The Mauritanian)時曾染上不知名的疾病,症狀類似肺炎,但他為怕影響拍攝日程而堅持抱病上陣,相隔不久新冠肺炎全球爆發,他懷疑自己是「零號病人」。