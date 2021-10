奇異博士2│概念圖驚見已死奧創復活　X-Men成員或以反派身份亮相

由《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列電影導演Sam Raimi執導、班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎伯奧森(Elizabeth Olsen)及黃凱旋(Benedict Wong)等主演的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將在明年3月底上映,坊間曾數度傳出曾屬FOX的Marvel角色將有機會在這部Marvel電影亮相,而近日流出的概念圖或許更強了這傳聞的真確性。



洛基打開多元宇宙,奇異博士疑似進一步讓世界陷入困局。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

早在Marvel劇集《WandaVision》開始已經有傳聞,指曾屬FOX的Marvel角色將會在劇集中出現。雖然最後飾演FOX版快銀的Evan Peters真的在劇集中亮相,但其角色只是一位生活在韋斯特維尤小鎮、被反派女巫Agatha Harkness暗中操縱的居民Ralph Bohner,,最終Marvel Studios把這個重磅彩蛋自行毀滅。

Evan Peters在劇集現身時,引起很大迴響。(《WandaVision》劇照)

之後在Marvel劇集《洛基》(Loki)打開多元宇宙後,再在今年8月傳出新一輪傳聞,指FOX的Marvel角色將在《奇異博士2》登場,其中呼聲最高的是「X教授」(Professor X),至於是柏德烈史釗活(Patrick Stewart)還是占士麥艾禾(James McAvoy)的版本則未有定案。

最後Evan Peters原來只是被反派女巫Agatha Harkness暗中操縱的居民。(《WandaVision》劇照)

而近日流出的《奇異博士2》概念圖,或許確認了「X教授」將會在電影登場外,還見到了奧創的機械軍團及另一位身份不明的角色,有傳後者是奇異博士的師兄Karl Mordo。然而由於只能看到角色的後腦,因此很難確實知道這角色。然而從目前概念圖見到,「X教授」或者由超級英雄角色變成反派,如果這概念圖屬實的話,相信會震驚許多Marvel影迷。