奇異博士2│概念圖驚見已死奧創復活　X-Men成員或以反派身份亮相

由《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列電影導演Sam Raimi執導、班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、伊莉莎伯奧森（Elizabeth Olsen）及黃凱旋（Benedict Wong）等主演的《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將在明年3月底上映，坊間曾數度傳出曾屬FOX的Marvel角色將有機會在這部Marvel電影亮相，而近日流出的概念圖或許更強了這傳聞的真確性。
早在Marvel劇集《WandaVision》開始已經有傳聞，指曾屬FOX的Marvel角色將會在劇集中出現。雖然最後飾演FOX版快銀的Evan Peters真的在劇集中亮相，但其角色只是一位生活在韋斯特維尤小鎮、被反派女巫Agatha Harkness暗中操縱的居民Ralph Bohner，，最終Marvel Studios把這個重磅彩蛋自行毀滅。
之後在Marvel劇集《洛基》（Loki）打開多元宇宙後，再在今年8月傳出新一輪傳聞，指FOX的Marvel角色將在《奇異博士2》登場，其中呼聲最高的是「X教授」（Professor X），至於是柏德烈史釗活（Patrick Stewart）還是占士麥艾禾（James McAvoy）的版本則未有定案。
而近日流出的《奇異博士2》概念圖，或許確認了「X教授」將會在電影登場外，還見到了奧創的機械軍團及另一位身份不明的角色，有傳後者是奇異博士的師兄Karl Mordo。然而由於只能看到角色的後腦，因此很難確實知道這角色。然而從目前概念圖見到，「X教授」或者由超級英雄角色變成反派，如果這概念圖屬實的話，相信會震驚許多Marvel影迷。
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