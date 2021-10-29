獨家睇王家衛《手》神秘禮物盒　附張震親筆簽名海報及記事本

澤東電影為慶祝30周年，每月一度的電影神秘禮物盒，今個月來到第7彈，有2004年由香港、美國、意大利三地聯手拍攝的愛情色慾電影《愛神》，當中王家衛執導的《手》，由張震及鞏俐主演，一場手藝交流，暗暗連擊二人曖昧關係。



張震在戲中是裁縫學徒，因為造衣服跟鞏俐發展出一段感情。（《手》劇照）

故事發生在1963年的一日，裁縫學徒的小張（張震 飾）第一次親手給顧客量身，這位顧客是有名的交際花華小姐（鞏俐 飾）。在手的接觸中小張在華小姐那裡完成了男人的第一次。隨後二人時有相遇，但未有進一步發展。數年後，小張在一所破敗的旅館裡幫已失去昔日光彩的華小姐做衫，為去見美國來的舊情人。而當他做好衣服回到旅館，已發現華小姐淪為拉客的妓女，並染上了重病。

今次禮物盒同樣有海報、影展宣傳品、還有原聲大碟等。（澤東電影提供）

在禮物盒中，先有張震親筆簽名海報以及單行筆記本各一，這批簽名單品是為今次禮物盒，專誠寄到台灣交到張震手中簽名，特別有紀念價值。其他禮品包括隨機附上海外版海報一張，包括有日本、台灣或威尼斯影展版，另附一份台灣或法國版的電影宣傳場刊，最後更有Fendi 愛神原聲大碟附劇照本，全數限量30盒，將於10月30日，早上10點，於澤東電影Online Shop（www.block2distribution.com/shop）開賣，定價$3,030，大家準時登入。

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